影／旺盛的閃電訊號！對流雲系逼近　嘉義台南高雄防瞬間大雨雷擊

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中央氣象局今（5日）11時24分發布即時天氣訊息，氣象局提醒，目前台灣西南方近海有較強對流雲系發展並移進陸地，嘉義至高雄沿海地區易有短暫陣雨或雷雨，請留意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。

▲雷達回波圖。（圖／氣象局）

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「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉絲團也PO文指出，「雷雨接近！嘉義、台南、高雄留意瞬間大雨、雷擊」，西南風影響，台灣海峽南部目前有對流系統發展，而且帶有旺盛的閃電訊號，正在往嘉義、台南、高雄移入，稍晚這些地方的朋友們要留意會有驟雨、強風與雷擊，但系統移動的很快，預估1-2小時內雨勢就會結束。

▲嘉義、台南、高雄留意瞬間大雨、雷擊。（圖／取自天氣風險 WeatherRisk）

根據氣象局預報，今日台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，高溫炎熱，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部地區、其他山區及馬祖有局部短暫雷陣雨。明（6日）西南風影響，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今、明兩天北部、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風；東南部局部地區有焚風發生的機率；金門易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。