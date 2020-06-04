今飆36度！周末變天降雨熱區出爐　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

▲李孟軒說，周五午後雷雨範圍稍增，包括大台北和宜蘭地區。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，周六到下周一鋒面比較接近，加上西南風比較強，中南部有局部陣雨或雷雨，其他地區以午後雷雨為主。災害預報士賈新興則預估今年颱風生成爆發期，最新資料顯示在7月5日之後；且過去2年預測，都顯示出對颱風生成爆發期的掌握具有相當的參考性。

氣象局對高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣發布「黃色燈號」高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天（4日）中午前後花蓮縣、台東縣縱谷、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。而黃色燈號代表有機會出現36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和3日類似，比較穩定，各地多雲到晴，午後山區有些零星雷陣雨，溫度比較高，基本上都33度以上，大台北、南部近山區和花蓮、台東一帶有機會35、36度；周五也是類似天氣，但午後雷雨範圍稍微增加一些，主要是大台北和宜蘭有些雷雨，另外，清晨南部沿海也有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒提醒，周六到下周一西南風比較強，加上鋒面比較接近，到台灣北部海面這帶，水氣比較多，中南部有些局部陣雨或雷雨，其他地區以午後雷雨為主；下周二、下周三天氣比較穩定，各地為多雲到晴，午後山區有局部雷雨。

賈新興3日在臉書發文表示，最新資料顯示，颱風生成爆發期在7月5日之後，有利颱風生成的指標大致上可掌握8成西北太平洋颱風生成；這個指數是預測有利生成的環境何時建立，不是預測颱風生成個數有幾個，不是預測颱風會不會侵台，也不是預測颱風有多強。

賈新興分析，最新預測顯示，有利颱風生成指數於6月21日後正式突破黑色方框，並持續至7初，「當這個指標突破6時，就是颱風生成的爆發期，今年預估約在7/5之後。」

▼賈新興預測有利颱風生成的環境指標，今年約在7月5日之後。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

▼賈新興校驗過去2年有利颱風生成的環境指標預測。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

「這個指標準嗎？」賈新興說，校驗過去兩年最接近颱風爆發期前的預測，2018年6月28日發文，預估當年颱風爆發期在7月26日之後，指標突破6；實際的爆發期在7月23日開始生成第11號颱風，一直持續至8月28日的第20號颱風，37天內共有10個颱風生成。

賈新興指出，他2019年7月5日發文，預測當年颱風爆發期在8月1日之後，指標突破6；實際的爆發期在7月30日開始生成第7號颱風，一直持續至8月6日的第10號颱風，短短8天共有4個颱風生成。

賈新興表示，以上這兩年的預測基本上是超過21天前的預測，都顯示出對颱風生成爆發期的掌握具有相當的參考性；今年呢，事後也會針對實際的狀況和預報來校驗分析，颱風生成爆發期的預測如有變化，也會隨時更新，請大家留意最新的訊息。