圖解「振興三倍券」怎麼用賺最大　紙本最不划算！全因一個缺點

▲政府推出振興三倍券，希望挽救因為疫情衝擊的國內產業及消費市場。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／CTWANT

因應國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院為了解救疫情期間，產業間的衝擊，將在7月發送振興三倍券，希望能刺激國內消費市場。但振興券的取得管道多元，不少民眾好奇，怎麼使用振興券能夠「撈最大」？「數感實驗室 Numeracy Lab」臉書粉絲專頁發文教戰，表示從振興券發送的紙本券、電子支付、電子票證(如悠遊卡)、信用卡等方式觀察，最不划算的是使用管道是領紙本券，比較划算的，是使用電子支付或信用卡。

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「數感實驗室 Numeracy Lab」專頁上提到，用紙本券之所以最不划算，是因為使用紙本券時，是無法找零的。換句話說，當你買了195元，就得付200元券。如果你心疼那5元，就得再找個沒那麼想買的商品，湊成200元，甚至變成210元，會額外多付出非預期外的消費。雖然有達到「振興經濟」的效果，但這算是紙本券的缺點。

而有別於紙本券的缺失，電子支付、電子票證、信用卡都沒有紙本面額的限制，消費行為也是累計的，因此避免了找零的缺點。「數感實驗室 Numeracy Lab」專頁表示，目前看來比較優惠的是電子支付或信用卡，兩者都有提出「回饋金」的方案，在綁定、首刷、或用完振興券，即追加數百元的回饋金。例如有銀行就提供了高達300元的回饋金，前一萬名信用卡綁定再追加100元，最高可達400元。

且為了因應振興券所迎來的消費市場，許多店家目前正在研擬相關的優惠措施。舉個例來說，如果店家因應振興券推出了8折優惠。消費者若在這段期間內消費，將可獲得更多優惠。

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