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領先六都！台南警46輛警用Gogoro上路　「防割戰術手套」亮相

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▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

打擊犯罪還可以對抗空汙！台南重視員警值勤安全兼顧響應綠能環保、邁向智慧城市的施政理念，台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。

▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，電動機車不僅將治安工作結合智慧行動系統，能夠快速、有效打擊犯罪，也有助於降低廢氣汙染，他相信特別添購的「防割戰術手套」、「保護約束帶」及「大型防護型噴霧器（俗稱辣椒水噴霧器）」定能成為員警「執勤新力器」，讓員警執勤「安全再升級」。

▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在小小警車引導，黃偉哲1日一行人緩緩步向會場，安平國中戰鼓隊揭開序幕，展開警用防護型裝備演練，演練中安排酒醉鬧事的一群人，員警立即執行「防割戰術手套」、「保護約束帶」及「大型防護型噴霧器（俗稱辣椒水噴霧器）」制伏鬧事者，逼真程度、現場響起一片掌聲，市議員李啟維、沈震東、周麗津、楊中成、陳怡珍、蔡旺詮等親自到場陪同校閱，隆重熱鬧。

▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，流汗比流血好，警用裝備的到位跟啟用，能夠避免流汗，也進一步保障市民生命財產安全。黃偉哲強調，對於治安工具的投入市府不會保留，只要有益於警察維護治安，市府會努力達成；外界關心的防彈衣，市府也會陸續補齊。相信讓警察沒有後顧之憂，安全的執行勤務，更能保障市民生命財產安全，這是員警執勤「安全再升級」最重要的思維。

▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府警局長周幼偉表示，去年7月鐵路警員遭殺害案，突顯出警察在執勤時安全裝備之不足，為讓執勤員警的安全更多保障，在符合法令規定之下，市警局特撥180萬餘元添購3項員警執勤安全的防護裝備，分別是「防割戰術手套」防止手掌、手臂被刀割傷；「保護約束帶」能瞬間制伏持刀對象；「大型防護型噴霧器（俗稱辣椒水噴霧器）」可以1人同時壓制對多人群攻擊。智慧電動車不僅環保，且動力佳，斥資388萬餘元購置46輛Gogoro電動機車，投入警察維護治安工作，展現打擊犯罪對抗空汙的決心。

▲台南市率六都之先，添購警用防護型裝備及46輛Gogoro電動機車，台南市長黃偉哲1日親自主持啟用典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次新添購之防護型裝備組（防割戰術手套、保護約束帶、大型防護型噴霧器）於員警執勤時，不管遭遇任何狀況及對象（例如歹徒持刀、酒瓶及各種利器）都能利用防割戰術手套，配合警棍先行牽制或擊落歹徒手中凶器，再展開保護約束帶，立即捕獲歹徒，另對於打群架事件，單警到達現場，未獲支援情況下，即能利用大型防護型噴霧器，對現場進行全面驅散或控制，大大增加員警執勤安全能力。台南市警局指出，市民朋友以後在路上看見台南市戰警時，請別吝嗇向他們說聲加油！

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