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執掌海基會　李大維：兩岸關係處於歷史轉折點，雙方都有責任

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▲▼財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議，同意李大維接任海基會董事長。海基會董事長李大維。（圖／記者陳政錄攝）

▲財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議，同意李大維接任海基會董事長。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

前國安會秘書長李大維5日經董監事會同意，正式接任財團法人海峽交流基金會董事長一職，對於未來如何推動兩岸工作，他引述總統蔡英文就職時的演說內容，強調「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。 ‌‌」

歷練外交、國安體系出身的李大維補充，海基會是廣義的國安團隊的一員，‌‌未來會更加努力的落實‌‌和陸委會，以及相關‌‌政府團隊的溝通合作，‌‌同時也延續、‌‌深化‌‌海基會的服務與交流的工作。

▲▼財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議。前海基會董事長張小月主持前半場，後卸任。（圖／記者陳政錄攝）

▲前海基會董事長張小月主持今天的會議前半場。（圖／記者陳政錄攝）

海基會今日下午召開第十屆董監事第十一次聯席會議，上半場由張小月主持，後經理監事會同意後，由李大維正式接任海基會董事長一職，並主持下半場會議；另除前海基會秘書長姚人多已於4日離任後，兩個副董事長職務繼續由三三企業交流會理事長許勝雄、陸委會副主委邱垂正擔任，另現任副秘書長兼發言人蔡孟君，則再兼代海基會秘書長一職。

李大維在海基會理監事會首次致詞時，先感謝張小月和其團隊在過去2年多來，進行兩岸交流，和面對疫情衝擊時的工作成果。接著他話鋒一轉，提到「過去幾年，‌‌全球局勢瞬息萬變，‌‌無論在外交‌‌或者兩岸領域，‌‌我們正處在一個高度變化，‌‌挑戰與日俱增的新時代。 ‌‌」

李大為接著說，這一次的疫情正改變全球情勢，也衝擊到經濟以及產業鏈，「目前疫情還沒有結束，但是對區域情勢影響繼續擴大中」，尤其美中對抗升高、中國大陸和香港情勢變化，對兩岸關係帶來新挑戰，因此，面對複雜多變情勢，蔡總統堅持不挑釁，不冒進的政策立場，台灣才能屹立不搖，持續厚植實力。

▲▼財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議，同意李大維接任海基會董事長。海基會董事長李大維。（圖／記者陳政錄攝）

▲李大維以海基會董事長身分致詞。（圖／記者陳政錄攝）

因此，對於未來如何執掌海基會，推進兩岸工作，李大維引述蔡英文就職時的演說內容，強調「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。 ‌‌」

他最後說， 兩岸之間的每一件大小事都非常重要，‌‌必須以嚴謹的態度與專業的精神‌‌，持續累積互動‌‌以及善意。‌‌無論是台商、‌‌台青、台生、陸配還是陸生，兩岸民眾的未來，就是兩岸關係的未來。

李大維是中華民國資深外交官，1949年出生台北，曾任國家安全會議秘書長、外交部部長、次長、駐美國代表、駐澳洲大使、駐歐盟代表、駐加拿大代表、行政院新聞局局長、北美事務協調委員會主委等職，現任海峽交流基金會董事長。

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