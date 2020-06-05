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張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

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▲▼財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議。前海基會董事長張小月主持前半場，後卸任。（圖／記者陳政錄攝）

▲財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議，前海基會董事長張小月出席上半場後卸任。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

張小月5日正式卸任海基會董事長一職，回顧過往2年兩岸事務經歷，她在今天舉行的理監事會上，首先感謝團隊、同仁的支持，並肯定接任她的李大維來自國安會，對國際情勢、兩岸關係有非常深入的了解，期待未來能「兩岸和平、人民幸福。」

520蔡英文就職第十五任中華民國總統後，國安、外交、兩岸事務團隊多數留任，張小月成為少數卸任的團隊成員之一，雖有外界傳出外交官出身的她，可望調任WTO代表，或是駐奧地利代表，但在今天下午舉行的海基會理監事上，張小月仍未明確揭露自己下一步的動向。

▲▼財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議，同意李大維接任海基會董事長。海基會董事長李大維。（圖／記者陳政錄攝）

▲李大維接任海基會董事長，主持會議。（圖／記者陳政錄攝）

張小月表示，回想兩年多前接下工作，認為是一個非常神聖的使命，也是莊嚴的付託，因此，一直抱著戰戰兢兢、履薄冰的心情。也很榮幸兩年多來，交出一個好的成績單，比如最近因新冠病毒，造成許多台灣人有家歸不得，因此經海基會同仁一次又一次的堅持努力，促成2次專機、2次包機，接回總共1435人。

她也提到，包括台商服務、境外資金匯回專法，以及《反滲透法》施行後，如何與台商溝通，一直是海基會近期的重要工作，透過一點一滴的努力，維繫海峽兩岸和平穩定、穩健的狀態。因此，張小月也感謝已於4日卸任，回歸學術界的前海基會祕書長姚人多，在任職期間的付出。

最後，對於卸任海基會董事長一職後，自己將何去何從，張小月首先笑著感謝外界、新聞媒體替她發布很多「好的工作。」但她表示，自己的個人信念在於，人生以服務為目的，能貢獻我的所學，繼續服務台灣，就是一種成就感，因此未來無論在任何地方，「只要是我能做到的、或有需要我的地方，都歡迎隨時與我保持聯絡。」

海基會今日下午召開第十屆董監事第十一次聯席會議，上半場由張小月主持，後經理監事會同意後，由李大維正式接任海基會董事長一職，並主持下半場會議，另除前海基會秘書長姚人多已於4日離任後，兩個副董事長職務繼續由三三企業交流會理事長許勝雄、陸委會副主委邱垂正擔任，另現任副秘書長兼發言人蔡孟君，則再兼代海基會秘書長一職。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼張小月會前一一和各位理監事握手致意（圖／記者陳政錄攝）

▲▼財團法人海峽交流基金會第十屆董監事第十一次聯席會議。前海基會董事長張小月主持前半場，後卸任。（圖／記者陳政錄攝）

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