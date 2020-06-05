除了世界環境日限定徽章可以拿之外 Apple Watch這2個app也超實用

▲Apple Watch再次推出「世界環境日」2020限定徽章，只要站起來1分鐘，就可以獲得。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple Watch有許多實用的功能，其一就是《活動紀錄》app裡頭的「站立提醒」功能，原廠預設是打開的，所以不用設定，只要你在一個小時之內的前面50分鐘都不動，手表就會震動，然後提醒你要站起來。為了提醒用戶這個功能，Apple Watch還特別畫了站立徽章，現在還特別推出全新的「世界環境日」徽章，而且只限今天能使用。

為了鼓勵人們保持健康的身體，Apple Watch設計了《活動紀錄》app，應用程式當中設定了站立提醒、每日教練、目標完成、特殊挑戰、活動紀錄分享通知等5個主要功能，就像玩遊戲一樣，這些功能還有對應的徽章，只要完成指定條件，就可以獲得徽章。

舉例來說，像是這次Apple Watch針對6月5日「世界環境日」推出的最新活動徽章，只要在6月5日這一天的12小時之內，站起來活動至少1分鐘，完成站立圓圈，就可以獲得這次世界環境日（World Environment Day）挑戰獎章。即使是坐輪椅的用戶也可以使用，只要在這一天完成「轉動」圓圈即可獲得世界環境日的挑戰獎章。溫馨提醒：想要擁有這徽章之前，Apple Watch要更新至WatchOS 6.2.6版本。

除了《活動紀錄》app之外，還有另外兩個相當實用的 app。其一是《呼吸》app，裡頭有呼吸大師設計呼吸功能，所有Apple Watch用戶只要在手機內開啟「允許通知」（預設），接著在「深呼吸提醒」當中點選每日次數，次數從0~10次都可設定，設定完成之後，Apple Watch 每天就會提醒你要記得深呼吸，藉此促進血液循環。

另外一個跟健康有關係的《心臟》App，當你從事靜態活動期間，像是如果心跳率超過120下／分長達10分鐘，像是喝酒、熬夜、不正常運動等等，只要心跳被偵測不正常，手表就會推送通知，這時要注意、並且緩和一下。

Apple 公司的產品最大的價值在於軟硬體整合，體現在 Apple Watch，開發團隊特別用玩遊戲的方式，提醒用戶保持健康的身體，而且結合iPhone跟手表，萬一身體出狀況，也可以臨時呼叫醫療單位同時通知預設的好友或者家人。至於上述的3種實用app，在Apple Watch都是預設開啟通知，用戶不用透過複雜的設定就可以使用。現在距離「世界環境日」的活動徽章獲取時間還剩下16小時，有興趣的用戶，趕快去拿吧！