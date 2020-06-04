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分析師建議蘋果推250美元以下的Apple Watch　科技媒體記者「滿頭問號」

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▲▼ 蘋果 Apple Watch 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲分析師建議蘋果推出250美元以下的Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

伯恩斯坦研究（Bernstein Research）分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）3日發布報告指出，若蘋果以250美元（約新台幣7500元）的價格販售一款「精簡但功能完備」的Apple Watch，其市場將有機會擴大10倍。不過科技記者們對此可說是「滿頭問號」，因為蘋果已經在做了。

薩科納奇在投資者報告中建議，蘋果可推出一款價格更便宜、功能更集中、更易於使用及閱讀（特別是針對年長者）的可穿戴設備，並經將之定位為必不可少的健康監測設備，可為用戶監測摔倒、心血管或循環系統問題、血糖甚至是新冠肺炎等。

薩科納奇認為這款設備將可以覆蓋數十億用戶，並使蘋果Apple Watch市場擴大10倍，文末他將蘋果的目標價維持在285美元。蘋果目前的股價為325美元

這項建議令部分科技媒體略感疑惑。《9to5Mac》記者米勒（Chance Miller）指出，這是個很「奇怪」的建議，「為什麼這麼奇怪？因為你現在進入Apple Store，購買一支全新的Apple Watch Series 3即可做到，價格只要199美元（約新台幣6000元）。」

《Apple Insider》記者加拉格爾（William Gallagher）也表示，「蘋果已經在做他希望他們做的事了。」他指出，薩科納奇過去一直試圖向蘋果「提出建議」，也經常聲稱「蘋果最好的日子已經過去了」，但他沒說的是，其實蘋果已經有了一款類似的產品，就是Apple Watch Series 3，如果要有跌倒偵測功能，則可以購買Apple Watch Series 4或最新的5。

加拉格爾也諷刺道：「薩科納奇的建議是，投資者應該持有蘋果股票，總有一天蘋果的股價會到285美元。蘋果目前的股價是325美元，而且還可能更高。」他指出，要向蘋果提出建議很容易，但也的確要點有自信，才能確保提出的建議，會比蘋果原先計畫來得完善。

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