武漢最後3名新冠患者出院！　鍾南山：數據公開透明「就是這麼低」

▲鍾南山受訪。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

武漢最後3名新冠肺炎患者正式出院，代表武漢在院新冠肺炎患者再次清零。而對於外界質疑中國瞞報數字，中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山表示，中方用事實說話，疫情相關資訊是及時、公開、透明的。

根據人民日報報導，肺科醫院3日消息，武漢市最後三名在院新冠肺炎患者在24小時以上兩次核酸檢測結果均為陰性，體溫正常、症狀消失。經國家專家組4日評估確認，三名患者均達到出院標準，至此武漢市所有區均為低風險地區。

鐘南山近日受訪時也表示，國外一些政客和媒體指責「中國刻意瞞報疫情」是毫無依據的，根據武漢檢測數據來看，確診數字就是這麼低，沒有任何隱瞞，是完完真實的，「國外侮辱我們瞞報，我們不需要跟它解釋，我們是用事實來解釋」。

武漢市2日公佈集中核酸檢測排查結果，從5月14日0時至6月1日24時，檢測9899828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名，目前沒有發現無症狀感染者傳染他人的情況。

鐘南山也透露，此次新冠肺炎疫情防控過程中，中國一方面進行積極防治，一方面也積極總結經驗，他個人就曾在幾十場關於新冠肺炎疫情的國際交流中進行過分享，「正是源於我們及時總結中國經驗，也得到越來越多的國家認可」。

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