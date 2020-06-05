快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

記者李忠憲、陳雕文／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因罹患肝腫瘤，上月13日在高雄長庚接受活體換肝手術，長庚院長陳肇隆坦言：「這是我從事肝臟移植工作36年來，最困難的手術之一」術後顏清標恢復狀況良好，本月5日出院並於中午回服務處開記者會說，「感謝這次參與換肝手術的醫護人員，也謝謝大家關心，辛苦了」。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝出院，開記者會感謝大家的關心。（圖／記者李忠憲攝）

顏清標說，「肝操了這麼多年，都沒有顧好，沒好好休息，這是一個警訊要跟大家分享，在這裡，不管是顏寬恆的服務團隊或是親家等等，好多好多要感謝的話，不是一時片刻可以講完的，再次感謝親戚朋友及社會大眾的關心，也謝謝醫療團隊。」

▲顏清標出院回到服務處，精神狀況還不錯。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，長庚名譽院長陳肇隆親自為顏清標執刀11小時，手術過程相當順利，術後恢復狀況也相當不錯，顏清標在5月29日轉到普通病房，肝功能也恢復正常，5日上午已出院回到台中休，並到大甲鎮瀾宮上香還願。





陳肇隆指出，團隊共完成1990例肝臟移植手術，「這一次是我從事肝臟移植工作36年來，最困難、最具挑戰的手術之一」，二兒子顏仁賢的捐肝手術也非常順利，術後一星期也順利出院，雖捐出三分之二的肝臟，但是相信他的肝臟應該已經再生，恢復到七、八成。

顏仁賢說，當初匹配換肝，下高雄時心情忐忑，但聽完醫療團隊的說明，就覺得不用那麼擔心，雖然要捐65%的肝，進手術室之前還是怕怕的，所以持續告訴自己，就是進去睡一覺就好了，也感謝醫療團隊的幫忙，現在康復狀況還不錯。

▼顏仁賢受訪表示，雖然捐出65%的肝，進手術室之前還是怕怕的，所以持續告訴自己，就是進去睡一覺就好了。（圖／記者李忠憲攝）

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