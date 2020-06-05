顏清標換肝23天順利出院！執刀名醫曝父子醒來開口「第一句話」

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

中央社記者王淑芬、趙麗妍台中5日電

大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝手術歷經3週的休養，今天出院。高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆表示，顏清標恢復良好，飲食沒有特別禁忌，復原期不宜過度勞累。

顏清標5月13日到高雄長庚接受換肝手術，次子顏仁賢配對成功捐肝救父，由陳肇隆執刀，手術歷經接受 11小時，上週五顏清標轉至普通病房，今天康復出院。 上午陳肇隆接受媒體訪問指出，肝臟移植是龐大複雜的外科手術，父子手術很順利，術後連輕微的併發症都沒有。

顏仁賢捐出2/3肝臟給父親，術後1週順利出院，顏清標在術後2週離開加護病房，再休養1週後，肝功能恢復正常，今天出院。陳肇隆指出，顏清標可以逐漸回到他的工作崗位，繼續貢獻社會，但在復原期不要過度勞累，飲食上沒有特別禁忌，只要安全衛生。

▲顏清標5日出院接受記者媒體訪問。（圖／記者李忠憲攝）

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顏清標此次換肝手術，顏家人展現家族溫情，陳肇隆指出，顏清標需要肝臟移植，他的5名子女爭相捐肝，顏清標與顏仁賢在經過漫長手術，2人醒來的第一句 話都是關心對方的狀況，獲知彼此都好時，他們才放心，溫馨感人。

陳肇隆也說，顏清標非常聽從醫囑，沒有特殊要求 ，這也是他術後恢復順利的原因，今天午前他將回到台中的家中，出院後第一個月要每週回診一次，隨後逐漸拉長至每兩個月回診一次。

顏清標5月13日由陳肇隆執刀接受換肝手術，陳肇隆於術後對媒體表示，顏清標的體型較大，所以顏仁賢捐出了2/3的肝臟。雖然肝臟結構很複雜，但手術很順利，父子兩人出血都很少，都不需要輸血。

陳肇隆坦言，團隊共完成1990例肝臟移植手術，但顏清標的換肝手術，是他從事肝臟移植手術36年來，最具挑戰、困難的手術之一，所幸在團隊的努力下，技術 上的難題一一克服。

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