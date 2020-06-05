　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／好消息！顏清標換肝住院23天出院了　名醫曝「執刀36年經驗」：最困難之一

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因罹患肝腫瘤，5月13日在高雄長庚接受活體換肝手術，經過院方評估術後狀況，5日確定出院。高雄長庚名譽院長陳肇隆坦言：「這一次是我從事肝臟移植工作36年來，最困難、最具挑戰的手術之一」，他認為，顏清標是個「好的病人」，遵從醫囑、配合度高，也是術後恢復順利的原因。

長庚名譽院長陳肇隆親自為顏清標執刀11小時，手術過程相當順利，術後恢復狀況也相當不錯，顏清標在5月29日轉到普通病房，肝功能也恢復正常，5日上午已出院回到台中休養，出院後，每周將回診一次，隨後拉長回診時間。高雄長庚名譽院長陳肇隆表示，肝臟移植是龐大複雜的外科手術，各種併發症並不少見，但是顏董事長父子手術都非常順利，不但沒有嚴重併發症，就連輕微併發症都沒有。

陳肇隆先是恭喜顏清標，休養後可順利出院，但是也不忘叮嚀，復原期不要過分勞累，但是可以逐漸回到工作崗位，繼續貢獻社會。至於飲食部分，只要注重衛生安全，並無特別禁忌。有媒體問及，術後狀況是否可參加媽祖遶境？陳肇隆表示：「繞境聽說要好幾天，剛開始不建議這麼勞累，應該可以部份參加，但是全程的話建議稍微保留。」

陳肇隆也特別讚許顏清標，「是非常好的病人」，對醫囑遵從性相當好，怎麼交代就怎麼做，住院期間沒有特殊要求，都相當配合。陳肇隆認為，這也是手術過程和術後恢復順利的原因。

陳肇隆指出，團隊共完成1990例肝臟移植手術，「這一次是我從事肝臟移植工作36年來，最困難、最具挑戰的手術之一」，二兒子顏仁賢的捐肝手術也非常順利，術後一星期也順利出院，雖捐出三分之二的肝臟，但是相信他的肝臟應該已經再生，恢復到七、八成了。

陳肇隆回憶，顏清標父子倆在院期間，有非常多感人的故事，「當他需要肝臟移植手術的時候，他的五位子女都爭著要捐肝給他，經過漫長手術，仁賢捐出三分之二的肝臟給他，醒過來第一句話，就是關心父親的情況如何，而顏董經過11小時漫長手術，醒過來第一句話，也是關心兒子的情況」。

ET快訊
承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後
目睹醉酒女星被輪流侵犯懷孕！ 她遭解內衣扣硬上　悲吐「對方是
LIVE／鐵路警李承翰父抑鬱吐血亡！法務部長親上火線回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

管碧玲預言罷韓成功3大政治效應　「國民黨更有機會改革」

快訊／蔡英文指示內政部全力協助李承翰家屬

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌回應了

美軍神盾驅逐艦航經台灣海峽　國防部：全程掌握

罷韓投票日「6不原則」！超過12點不可再宣傳　違者將遭罰50萬

罷免倒數　韓國瑜平常心推市政！左營計劃區新莊一路、勝利路提前通車

罷韓投票前回高雄演講　學生頭綁黃絲帶合影！陳其邁：6/6一定投票

快訊／好消息！顏清標換肝住院23天出院了　名醫曝「執刀36年經驗」：最困難之一

陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！

高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

管碧玲預言罷韓成功3大政治效應　「國民黨更有機會改革」

快訊／蔡英文指示內政部全力協助李承翰家屬

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌回應了

美軍神盾驅逐艦航經台灣海峽　國防部：全程掌握

罷韓投票日「6不原則」！超過12點不可再宣傳　違者將遭罰50萬

罷免倒數　韓國瑜平常心推市政！左營計劃區新莊一路、勝利路提前通車

罷韓投票前回高雄演講　學生頭綁黃絲帶合影！陳其邁：6/6一定投票

快訊／好消息！顏清標換肝住院23天出院了　名醫曝「執刀36年經驗」：最困難之一

陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！

高市府串聯國內外加速器　組新創「聯合艦隊」開發新藍海

中職／朱育賢停產全壘打王不保　蘇智傑、張志豪追很快

康和去年賺0.47元　將持續深耕金融科技

理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它

端午「國道地雷路段」出爐！國5交通量翻倍「行車時間增7倍」

23歲男爬阿里山誤闖邪門千人洞「人間蒸發」！　搜救驚見一堆白骨…挖出百人大屠殺慘劇

台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

MINI未來不再「迷你」　首席設計師透露將打造更大尺碼的新車款

為台南留下最後「熱血」　大億麗緻與南警六分局舉辦捐血活動

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

「押金轉帳藏巨雷」3天後房東刁難：不給退　苦主曝1關鍵：會賴帳

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

不在意被看嘸　陳時中這樣說鄭弘儀大讚

掛綠戰袍參選　陳時中「一句話」回絕邀約

防疫解禁　陳時中「為還債」宣傳觀光

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

呂秀蓮：美拿台灣拳頭打中國石獅

快訊／顏清標換肝住院23天出院了　

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：好可怕

被海派放話？　陳其邁回應了！

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

沈富雄批吳怡農：罷韓干你X事

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌指示全力協助

更多熱門

相關新聞

罷韓投票日「6不原則」！違者罰50萬

罷韓投票日「6不原則」！違者罰50萬

明（6日）將舉行高雄市長韓國瑜的罷免投票，很多人早已買好車票準備返鄉。高雄市選委會提出6不原則，提醒市民當天別不小心觸犯，否則不僅要負責鉅額罰鍰，還有可能面臨刑法相關規定。

不搶口罩搶豪宅！台商錢進富人區「高雄最夯群聚」底加

不搶口罩搶豪宅！台商錢進富人區「高雄最夯群聚」底加

左營計劃區新莊一路、勝利路提前通車

左營計劃區新莊一路、勝利路提前通車

陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！

陳其邁回高雄談「民主國家的科技防疫」　這一點是台灣成功關鍵！

顏清標換肝住院22天！最快6/5出院

顏清標換肝住院22天！最快6/5出院

關鍵字：

高雄高雄長庚顏清標肝腫瘤陳肇隆出院

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

警遭「魔神仔」狂操7天！求救土地公才爬出

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面