快訊／好消息！顏清標換肝住院23天出院了　名醫曝「執刀36年經驗」：最困難之一

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標因罹患肝腫瘤，5月13日在高雄長庚接受活體換肝手術，經過院方評估術後狀況，5日確定出院。高雄長庚名譽院長陳肇隆坦言：「這一次是我從事肝臟移植工作36年來，最困難、最具挑戰的手術之一」，他認為，顏清標是個「好的病人」，遵從醫囑、配合度高，也是術後恢復順利的原因。

長庚名譽院長陳肇隆親自為顏清標執刀11小時，手術過程相當順利，術後恢復狀況也相當不錯，顏清標在5月29日轉到普通病房，肝功能也恢復正常，5日上午已出院回到台中休養，出院後，每周將回診一次，隨後拉長回診時間。高雄長庚名譽院長陳肇隆表示，肝臟移植是龐大複雜的外科手術，各種併發症並不少見，但是顏董事長父子手術都非常順利，不但沒有嚴重併發症，就連輕微併發症都沒有。

陳肇隆先是恭喜顏清標，休養後可順利出院，但是也不忘叮嚀，復原期不要過分勞累，但是可以逐漸回到工作崗位，繼續貢獻社會。至於飲食部分，只要注重衛生安全，並無特別禁忌。有媒體問及，術後狀況是否可參加媽祖遶境？陳肇隆表示：「繞境聽說要好幾天，剛開始不建議這麼勞累，應該可以部份參加，但是全程的話建議稍微保留。」

陳肇隆也特別讚許顏清標，「是非常好的病人」，對醫囑遵從性相當好，怎麼交代就怎麼做，住院期間沒有特殊要求，都相當配合。陳肇隆認為，這也是手術過程和術後恢復順利的原因。

陳肇隆指出，團隊共完成1990例肝臟移植手術，「這一次是我從事肝臟移植工作36年來，最困難、最具挑戰的手術之一」，二兒子顏仁賢的捐肝手術也非常順利，術後一星期也順利出院，雖捐出三分之二的肝臟，但是相信他的肝臟應該已經再生，恢復到七、八成了。

陳肇隆回憶，顏清標父子倆在院期間，有非常多感人的故事，「當他需要肝臟移植手術的時候，他的五位子女都爭著要捐肝給他，經過漫長手術，仁賢捐出三分之二的肝臟給他，醒過來第一句話，就是關心父親的情況如何，而顏董經過11小時漫長手術，醒過來第一句話，也是關心兒子的情況」。