會考寫作1588人拿6級分　考生想開「記憶封存店、客家福菜麵店」感動閱卷師





▲國中會考今日公布成績。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中會考寫作測驗題目為「我想開設一家這樣的店」，根據資料顯示，共有1588考生拿到6級分，佔總人數0.77%。其中有考生寫到「記憶封存店」、「客家麵店」、「唱片行」，高雄師範大學國文系教授李金鴦分析，只要考生以樸實流暢的文字敍說自身體驗、生活故事，深刻闡述意義與情感，皆能得高分。

109年國中會考各科成績今（5日）上網公告。李金鴦針對這次寫作測驗指出，這次的試題以「開店」為主題，為學生搭建出透過文字發揮創意與想像力、接軌夢想與現實的舞台。題中的「店」，可以是實體店面、可以是虛擬平台，也可以是出於與商店販售、交易的概念，寫作可取材範圍既貼近學生現實生活經驗又具有一定的開放性。

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▲國中會考寫作測驗共有1588考生拿到6級分。（圖／教育部提供）

李金鴦舉例閱卷團隊選出的十篇佳作卷，其中有考生希望開設「客家福菜麵店」，考生以福菜麵店的樣貌作開頭，文中提到客家精神還有花布，再利用與外公外婆相處的過程中，帶出客家福菜的文化、歷史以及人文，樸實的文字感動閱卷師。

也有考生寫到要傳承父親事業，開設「雷射雕刻店」，考生藉由父親的觀念，讓他反思自己的未來，決定傳承父親的事業，做專業職人。也有考生希望開「唱片行」，考生希望藉由開設唱片行，保存時代的美好，更讓每位顧客探究出深藏在音樂之下的回憶。

李金鴦說，所謂「這樣的」，可以由商店的具體樣貌來寫，像是呈現外觀、店內擺設、商品等，也可以由抽象的概念來著墨，如，呈現店鋪所具有的價值、意義、氛圍感受等。無論考生以記敍、論說或抒情的手法來寫作，均能有所發揮。而從學生的作品中，也發現社會多元發展的繽紛面貌，以及國中學生的青春奔放思維，透過創意及對實際問題的思考，所展現出的實踐理想行動力與執行規劃能力。

李金鴦最後也說，看過所以考生文章後，確實覺得很感動，建議未來的考生，只要真誠的書寫，不用想像閱卷老師喜歡什麼，只要用真誠的心，把15歲的想法寫出來，就是最好的書寫方式，「因為這是閱卷老師回不去的青春」，建議考生多體驗生活，在生活裡要過得有滋有味，不要只有考試分數，寫出來的文字也能感動閱卷老師。

▼國中會考閱卷團隊選出十篇佳作卷。（圖／教育部提供）