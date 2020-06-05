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國中會考1.7萬考生拿5A　寫作測驗1588考生拿6級分

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▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲國中會考今日公布成績。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考今（5日）公布各科成績，紙本成績單今日也將寄送。根據台師大心測中心資料顯示，5科都拿A等級「精熟」共17418人，占所有考生的8.46%，另外，又有1588人寫作測驗拿6級分，佔全體考生的0.77%。

台師大心測中心主任陳柏熹指出，各科要拿到A++，國文僅能錯4題；英文僅能錯1題；社會錯3題；自然錯2題；其中，數學因有非選題，因此使用加權分數，分數得到93.46以上才有A++。

請繼續往下閱讀...

根據本次計分結果顯示，「精熟」等級最低答對題數比率約78至88%，「基礎」等級則約占34至42%。以國文科為例，總題數48題，答對40題可達「精熟」等級，答對題數比率約83.33%；答對20題可達「基礎」等級，答對題數比率約41.67%。此次計分結果各科達精熟的比率15.71至25.86%、達基礎的比率47.40至66.17%，待加強的比率13.28%～27.63%。計分結果與統計資料已上網公告。

國中會考各測驗科目計分及閱卷工作已於日前完成，今日同時公布並進行「各科能力等級加標示與答對題數對照表」、「各科能力等級加標示人數百分比統計表」、「各能力等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以及寫作測驗與數學非選擇題樣卷說明。

▲▼ 109 年國中教育會考各科能力等級加標示人數百分比統計表 。（圖／教育部提供）

▲109 年國中會考各科能力等級加標示人數百分比統計表 。（圖／教育部提供）

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