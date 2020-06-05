國中會考數學非選題是國小程度！考飲料買賣竟有7萬人抱蛋

▲國中會考數學算飲料買賣，高達3成學生抱蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

今年國中會考數學科考2題非選題，題目考到買賣飲料，以及三角標誌牌等貼近生活題型，但今年0分考生人數驚人，尤其第二題有高達8萬4315人，近4成考生拿0分。台師大數學系教授謝豐瑞認為，可能與第二題較難、題目靈活、題幹較長有關，有些考生直接放棄。

謝豐瑞分析，非選擇題其中一題考購買隨手杯茶品問題，評量學生數學閱讀理解、發展解題策略，學生作答此題時，須根據題目所給資訊，擷取出與數學相關的數、量與關係進行計算、分析，並做出正確的判斷。第2題與生活中的幾何物件有關，是評量學生數學圖文閱讀理解、發展解題策略，學生作答時，須根據圖形或數量特質發展適合的解題策略，解題過程中須能判斷圖形的重疊部分，並根據適當的幾何性質、正確的數量運算進行推導，同時以恰當的方式表達其推導過程。



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▲▼ 國中會考數學題。（圖／教育部提供）

謝豐瑞指出，今年數學非選簡單，但0分考生人數驚人，第1題0分考生有7萬609人、占所有考生人數的比例為33.81％，第2題更有高達8萬4315人拿0分、占比高達40.38％。

謝豐瑞表示，考題不需要太難的數學知識，有些知識還是國小程度，但有22.33％考生算不出來。其中一題是計算大杯要折扣多少元，解題關鍵在於要以「每毫升」為單位比較大杯與中杯的單價，但有考生直接拿表格中的每杯售價相減，根本沒有顧慮到中杯和大杯的容量不同，甚至有考生算出來的結果是要老闆要倒貼2元，「表示學生根本沒有去想」。

謝豐瑞認為，數學會考不能只學會傳統考題，也要和生活經驗連結，0分考生數量多，也顯示考生只讀書，沒有將生活連結所學。

