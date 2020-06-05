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109年國中會考成績　屏東南榮2學生同列全國榜首

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▲109年國中會考，屏東縣崁頂鄉南榮國中陳佩瑜、謝晉紘名列全國榜首 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲109年國中會考，屏東縣崁頂鄉南榮國中陳佩瑜（右）、謝晉紘（左）名列全國榜首 。（圖／記者陳崑福翻攝，以一下同

記者陳崑福／屏東報導

109年國中會考成績出爐，屏東縣崁頂鄉南榮國中表現亮眼，5A++滿級分，達5人。其中陳佩瑜、謝晉紘會考成績5A++滿級分，作文六級分，兩人名列全國榜首，該校已經連5年都有全國榜首學生。

▲109年國中會考，屏東縣崁頂鄉南榮國中陳佩瑜、謝晉紘名列全國榜首 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲全校5A以上43位學生。

其中學生王馗睿、邱弈瑞、柯宜彤會考成績5A++滿級分，作文五級分。全校5A以上共43人。今年全校寫作六級分人數25人，寫作五級分人數228人，合佔全體學生人數近60％，作文四級分學生共高達96%，閱讀寫作成績非常亮眼，奠定學生邏輯與語彙運用，教學成果備受家長肯定。

南榮國中校長張顥騰表示，該校辦學理念是以生活教育為主，並加以才藝啟發學生智能，幾乎所有學生一人一才藝，學生在投入練習社團活動，不僅學習才藝，更習得與他人合作的能力，社團競賽成績也有助於升學超額比序積分。

除發展才藝社團，學校也致力推動閱讀教育，加廣加深學生閱讀，有策略規劃各學科複習進度，老師認真教導，學生按部就班，在閱讀與寫作中找到學習的樂趣與動力，讓學生培養帶得走的能力，學生在自信中快樂學習，會考就出現優秀好成績。

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