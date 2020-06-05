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社會 社會焦點 保障人權

兇手殺警因精神病判無罪！法務部長：將修法不限5年...治療到好為止

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記者孫于珊／台北報導

鐵路警察李承翰2019年7月間，為保護台鐵乘客，遭鄭姓兇嫌持刀刺殺身亡，但鄭嫌一審因被認定有精神障礙，獲判無罪，目前二審上訴中，李員的雙親日日鬱鬱寡歡，李父更因悲憤到胃出血，4日宣告不治。法務部長蔡清祥5日上午開記者會，除了表達悲痛之情，還表示關於精神病的相關條例，將修正為不限強制治療時間，直到治好為止。

▲▼法務部長蔡清祥 法務部記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥表示，精神病的相關法規條例，將修正為不限強制治療時間及次數，直到治好為止。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡清祥說，《刑法》等相關法律已用最快速度在修法，目前已送行政院審查中，此外，行政院希望法務部就《保安處分執行法》等相關監護規定一併處理，因此法務部已盡快擬好條文，將會在短時間內送到行政院審查，而司法精神病院及精神病條例部分，也正在跟衛福部討論，將會很快有結論。

由於現行法律規定，強制治療最多5年，引發爭議，蔡清祥也對此表示，《保安處分執行法》及監護部分條文，本來限制在5年以下，將修正為「可延長、不限次數，但每年都要做評估」，而《保安處分執行法》修正案，也會把相關申請程序和精神鑑定評估的方式，都做更明確的規範。

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