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川普簽署備忘錄　加強審查在美上市中國企業

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▲美國總統川普於當地時間18時30分左右在白宮針對「佛洛伊德之死」引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國總統川普今天採取行動，加強審查在美國上市的中國企業，並要求總統金融市場工作小組在60天內遞交評估與建議報告，以確保美國投資人的投資安全。

這份備忘錄是在川普上週宣布對中國制裁後的最新行動。備忘錄表明目的在保護美國投資人免受來自中國企業重大風險，確保美國金融市場完整性。

川普在備忘錄中指控中國企業從美國金融市場獲益，但中國政府卻阻止中國企業遵守適用在美上市公司的投資者保護措施。

他表示，美國證券交易委員會（SEC）與上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）多年來敦促中國企業提高財務資訊透明度未果，這對投資美國證券交易所上市中國企業的投資人來說存在重大風險。

對此，他要求總統金融市場工作小組在備忘錄發布60天內，向總統提交報告，說明行政部門可能採取的保護措施、對於未提供審計文件或不遵守美國證券法採取審查與強制行動，以及建議SEC與其他聯邦機構應採取的額外措施等。

川普於5月29日在白宮召開記者會宣布中止與世界衛生組織（WHO）的關係、撤銷香港特殊待遇等多項反制中國措施。

川普當時也提到，正採取行動保護美國金融體系完整性，訓令總統工作小組「單一金融市場」（One Financial Markets），研究在美金融市場上市的中國公司有哪些差異做法，目的在保護美國投資者。投資公司不應讓客戶承擔隱性和過度風險，融資給不按相同規則行事的中國企業。

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