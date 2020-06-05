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殺意堅決！日開朗男大生成逆倫殺人魔　十字弓「箭箭爆頭」家人釀3死1傷

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▲▼ 日男大生池持十字弓射殺家人。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

▲日男大生持十字弓射殺家人。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣寶塚市4日上午發生一起男大生以十字弓攻擊家人，造成祖母、母親以及弟弟死亡的案件，就連隨後趕到的伯母也中箭重傷。根據警方調查，現年23歲的嫌犯野津英滉先是掃射家中三名親人，之後竟還特地打電話叫住在附近的伯母到家中，等到伯母打開家門後，野津隨即向伯母射箭，可以說是殺意堅決，十分冷血。

根據《每日新聞》報導，被害的親人有野津75歲的祖母野津好美、47歲的母親野津麻友美（音譯）、22歲的弟弟野津英志以及49歲的伯母野津百合江。事發後，祖母與母親傷重，被警方發現時已無生命跡象，送院後確定死亡，而身中兩箭的弟弟雖然隨即送醫搶救，但仍在4日晚間不治身亡。

根據警方調查，受重傷的伯母表示，事發前野津突然打電話叫她到家裡來，怎知一到家中，馬上就被嫌犯攻擊，頭部中箭。據悉，伯母中箭後，連忙跑到隔壁鄰居家求救，才救回一命。據警方了解，案發現場並無打鬥痕跡，應該是野津突然發動攻擊。

警方到場後發現，野津的祖母與母親頭部分別中一箭，而野津的弟弟頭部中了兩箭，加上伯母頭上的一箭，野津至少用十字弓朝4名家人射了5箭。而野津被逮後也坦承犯行，甚至絲毫沒有悔意地稱，「我就是要殺死全家。」

據了解，野津高中時個性沉穩，說話語氣也很成熟，高中畢業後便考上神戶的一所大學。野津的一名國中同學表示，約莫4年前曾在加油站遇到剛好在那裡打工的野津，當時覺得他很認真，沒想到竟然發生這種事。而另一名野津的高中同學則表示，野津高中時曾加入足球社團，但是沒幾個月就退出了，他回憶道，「野津是個開朗體貼的孩子，對格鬥技有興趣，所以曾經學習相關技能。」

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