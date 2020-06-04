南韓砲轟脫北者百害無利...將立法「禁止空飄傳單」挨批：違反言論自由

▲脫北者空飄氣球藏有敏感字句，北韓當局視為挑釁行為。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）金與正4日罕見大動作怒批脫北者「糞犬」，揚言撕毀南北軍事協議；南韓青瓦臺對此立刻回應，政府已著手相關立法程序，防止邊境地帶透過大型氣球空飄傳單，並痛批境內脫北者團體的做法危害國家安全，「是百害無一利的行為！」

根據《韓聯社》報導，青瓦臺內部核心人士4日下午在春秋館召開簡報會議，表示統一部上午已充分代為轉發針對金與正談話的立場，並宣示政府不排除透過立法，堅決應對任何威脅國家安全的行為；而統一部上午召開記者會時表示，對北韓空飄傳單嚴重威脅邊境地帶國民的生命與財產安全，2018年4月27簽訂《板門店宣言》後，已數度考慮透過修法嚴加規範。

《板門店宣言》第2條第1項明示，「即刻起應中止軍事分界線一帶透過擴音器廣播、空飄傳單等所有敵對行為。」

▲南北韓簽定《板門店宣言》，禁止包括空飄傳單等軍事挑釁行為。（圖／青瓦臺）

然而就有部分記者質疑，政府透過立法禁止脫北者團體空飄傳單，可能會違反《憲法》所保障的「表現自由」；也因此儘管該問題已存在數十年，歷任政府仍不敢輕舉妄動。

對此，脫北者出身的未來統合黨籍國會議員池成浩（지성호）認為，對北韓空飄傳單本身並沒有錯，「我們應該保障北韓居民『知的權利』。」

統一部則表示，「政府也認為保障表現自由之基本權相當重要，不過也應考慮如何保護邊境地帶居民的生命安全、以及空飄傳單所帶來的環境汙染。」

韓媒《News1》分析，傳單內容多為批評北韓政治體制、甚至詆毀最高領導人金正恩，因此北韓當局長期以來對南韓脫北者發送、空飄傳單之舉動相當敏感，甚至視為挑起戰端的敵對行為；2014年脫北者團體曾在臨津閣西北前線空飄傳單，北韓軍隊以高射炮反擊。

►金與正痛罵脫北者「糞犬」...南韓政府回應了！

►金與正痛罵脫北者「垃圾」 南韓若再放任：就要撕毀軍事協議