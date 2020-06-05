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13歲網紅「模仿老師」激像爆紅　傳陸教育部約談刪片...本人回應了！

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▲「鐘美美」與媽媽。（圖／翻攝自微博）

▲「鐘美美」模仿令許多人拍案叫絕。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

黑龍江鶴崗一名網路主播「鐘美美」，時常拍攝各種模仿老師的影片，由於動作、說話都表演得維妙維肖，很快就成為小網紅，但影片近日默默被下架刪除。有網友傳出，「鐘美美」被教育部門約談。

綜合陸媒報導，「鐘美美」其實是一名初二學生，今年才13歲，影片中他模仿老師抱病上課、接主任電話、生氣發飆、數落談戀愛的同學等，生動活潑的表演獲得了許多網友喜愛。

先前有網友指出，「鐘美美」被相關部門「約談」，模仿老師的影片已被刪除。「鐘美美」之後回應表示，刪掉作品和當地教育部門沒有關係，也沒有受到壓力，之後還會拍攝其他題材的影片。

▲「鐘美美」與媽媽。（圖／翻攝自我們視頻）

▲「鐘美美」媽媽支持他做喜歡的事。（圖／翻攝自我們視頻）

寶泉嶺農墾管局教育局趙老師表示，教育局沒有跟孩子本人聯繫過，是學校發現後聯繫的孩子，然後學校將事情報告給分局，分局也報告給市教育局。趙老師也說，教育局是要希望從正面引導孩子，拍一些正能量的作品，比如疫情期間的好人好事等。

「鐘美美」的母親吳瓊指出，是她擔心網路上的評論好壞摻雜，對孩子造成更大的影響，讓孩子隱藏影片，「我一直跟他說，火只是一時的，但你不火也很正常，不要讓他有太大的心理壓力」。她也透露，只要課業不受影響，不會阻止小孩興趣。

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