政院打臉教育部：「境外生來台就學」跨部會議並沒有結論

▲行政院發言人丁怡銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院3日召開跨部會議，協商是否重啟境外生來台就學事宜，而教育部4日上午指出會議初步結果，是要等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機，不過在稍晚的行政院會後記者會上，政院發：言人丁怡銘則反駁，昨天開會並沒有結論。

行政院3日與教育部、交通部、衛服部及陸委會等討論境外生來台就學議題，而教育部則於4日指出，會議初步結論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，故需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。

不過此結論遭丁怡銘反駁，他透露，針對境外生的部分，「我有看到媒體報導說有做成結論」，但事實上昨天的會議並沒有做成結論；昨天大概下午三、四點開會討論，會後各部會會把問題帶回去盤整，整理完後會再擇期召開會議，有任何結論會向各位報告。

另外，衛服部長陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，針對境外生議題，他強調，國內社交解封在即，若與境外同步鬆綁，擔心腳步會變亂，希望再觀察一段時間後，再看看下一步境外要怎麼做。台灣雖然50多天沒有境內病例，因此更要謹慎觀察解封後是否有狀況，「大家覺得慎重點，境外腳步放慢些。」

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