罷免倒數　韓國瑜平常心推市政！左營計劃區新莊一路、勝利路提前通車

▲高雄左營新莊一路以及勝利路通車，韓國瑜到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

雖然即將要面臨罷韓選舉，不過韓國瑜還是持續自己耕耘市政的腳步，就在4日下午前往左營進行新莊一路以及勝利路的通車典禮，原訂工程是在6月中旬才能完工，不過現在卻提前十多天通車，未來將對左營發展將是一大助力。

為改善長期以來鐵路造成高雄市的交通不便，高雄市政府已陸續拆除6座陸橋及填平2處地下道，由水利局辦理的鐵路地下化園道開闢工程「左營計畫區」，自109年1月份開工以來，將區內道路開通列為優先工項，除了4月10日開通美術北三路/銘傳路，原本新莊一路/勝利路原規劃於6月中旬通車，日前雖遇到5月下旬梅雨鋒面強降雨影響，施工團隊在兼顧工程品質，並於天氣放晴後努力趕工，提前到6月4日完成，韓國瑜市長親臨通車典禮，與市民朋友共同見證重要的一刻。

▲高雄左營新莊一路以及勝利路通車，韓國瑜到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左營新莊一路以及勝利路通車，韓國瑜到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



韓國瑜表示，高雄市民所關心的路平，除了一般道路平整之外，自高雄市鐵路地下化之後，市區陸橋陸續拆除及地下道填平回復平面道路的效率已讓民眾有感。新莊一路與勝利路因鐵路隔閡長達50年之久，開通後可直接由漢神巨蛋百貨商圈連通至蓮池潭風景區，甚至上國道10號無須繞道，並減少區域車流回堵，不僅使交通便利性大增，亦可促進活絡觀光產業發展，當地市民均對未來地區整體發展也充滿期待。



水利局表示，新莊一路開放通車後，周邊綠園道工程仍持續施工，民眾行經該路段仍需注意安全。另外市民朋友關心的左營高架橋是否拆除，在美術北三路及新莊一路通車後，會交由交通局進行大範圍交通模擬分析區域性車流移轉狀況，依專業評估結果決定。

▲高雄左營新莊一路以及勝利路通車。（圖／記者吳奕靖翻攝）