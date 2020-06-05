罷韓投票日「6不原則」！超過12點不可再宣傳　違者將遭罰50萬

▲韓國瑜明日將接受罷免投票。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

明（6日）將舉行高雄市長韓國瑜的罷免投票，很多人早已買好車票準備返鄉。高雄市選委會提出6不原則，提醒市民當天別不小心觸犯，否則不僅要負責鉅額罰鍰，還有可能面臨刑法相關規定。

投票當天要注意的6不原則為以下幾點：

1、勿在臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，如構成從事罷免活動，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，依選罷法可處50萬元以上罰鍰。

2、 勿穿戴支持或反對罷免之貼紙、服飾或其他物品，以免構成從事罷免活動，而被處50萬元以上罰鍰。

3、 勿在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票不投票，以免觸犯選罷法刑事罰規定或違反刑法相關規定。

4、 勿在投開票所四周30公尺外妨害或擾亂投票順暢進行，甚至妨害行使投票權，以免違反刑法相關規定。

5、 勿攜帶未關機之手機進入投票所，行動裝置以放置於投票所外之手機置放籃為原則，如攜入票所應先關閉電源，以免受處3萬元以上之罰鍰。

6、 勿撕毀罷免票，違者裁罰至少5千元。

選委會也特別強調，過去不少人會無意間觸犯第1點，晚上滑手機時沒注意到已經超過12點，順手就轉發了競助選資訊，或是想說抓緊時間替自己支持的對象宣傳，結果就觸犯了選罷法。要特別注意的是，今晚只要過了12點就是6月6日（投票當天），千萬別手滑PO出任何罷免相關貼文。

此外，投票當天也不能穿戴任何罷免相關的貼紙、服飾或任何物品，包括很多高雄人持有的罷韓黃絲帶、罷韓黑T恤都別出現，否則將會觸犯第2點，遭罰50萬以上罰鍰。

▼明天不要帶罷韓黃絲帶去投票。（圖／記者崔至雲攝）

