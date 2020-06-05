罷韓投票前回高雄演講　學生頭綁黃絲帶合影！陳其邁：6/6一定投票



▲陳其邁到中山大學談「科技防疫」 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院副院長陳其邁4日晚間應邀到中山大學談「科技防疫」，他也開心表示，賺到一次回家享受西子灣夕陽的幸福，而現場再被媒體詢問6有6日是否返鄉投票，他重申，自己是高雄人，一定會回來投票，他沒辦法理解，部分的政黨叫人家去監票，卻不叫人家投票，這是違反民主價值的。

▲陳其邁到中山大學談「科技防疫」，學生頭綁罷韓絲帶合影 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁4日晚間到中山大學談科技防疫，會後他也在臉書表示：「到中山大學講座演講，分享民主國家的科技防疫。也賺到一次回家享受西子灣夕陽的幸福。我相信這個國家以後是屬於年輕人的。期許大學生們能夠掌握時代的變動，做時代的眼睛。」

他說，防疫工作從去年12月31日開始，每天都會有不同的問題及挑戰。如何利用新科技，如人工智慧、大數據的方式去面對新興疾病，更快速的採取行動，變得非常重要重要。開始登機檢疫、邊境管制後，我們用入境檢疫系統，讓旅客入境更簡易，也減輕機場防疫第一線人員的負擔。也勾稽健保資料庫，讓醫療人員了解患者旅遊史。

他也提及，在鑽石公主號及後續很多的群聚感染事件，我們則透過大數據分析，找出有可能的接觸民眾，發送細胞簡訊，並追蹤他們的健康。每一天都有每一天的新挑戰，政府運用新科技防疫、推動政策時，同時也在促進公共利益、保障基本人權，取得平衡。

最後，他說6月4日，三十一年前的今天，中國人民爭取民主自由，功敗垂成。而台灣的自由則更加茁壯，成為新興民主國家的典範。藉由政府資訊公開、疫情透明，社會不同意見的民主對話，而形成命運共同體，更是成為台灣防疫成功的關鍵因素。台灣模式讓很多國家驚艷。更重要的是，大家的團結合作，找到了屬於我們台灣人的自信。

最後，陳其邁在受訪時也表示：「六月六日，我是高雄人，我一定會回來投票，我也沒有辦法理解，部分的政黨叫人家去監票，卻不叫人家去投票，反對人家去投票，這是違反民主的價值，也是令人費解的地方。尤其高雄過去在美麗島事件也好，爭取很多得來不易的，不論是國會改選、組黨，甚至我們很多的直接公民權，在這個地方鼓動大家去監票、施壓投票的人，這是令人覺得不可思議的事，尤其是在高雄這個地方。」