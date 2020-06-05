原已辦好退休！疫情爆發…她「離院第2天」就後悔：我不想當護理界的逃兵

▲護理師原本已辦理好退休，未料疫情爆發讓她重返崗位。（圖／護理公會全聯會提供）

文／專科護理師劉千惠

投入護理臨床工作30餘年，原本已經辦理好離職退休，想休息半年再二度就業其他工作，2020年春節卻事與願違，在春節前突如其來爆發的「新冠肺炎」，激起我在重症加護病房專科護理師的老靈魂，我不想這時候當護理界的逃兵。

離開醫院的第2天，去新北市勞動局填寫了一份取消退休的申請單，休息2週後，從新北市醫院轉進台北市的醫院加護病房工作，繼續延續自己專科護理師的工作。

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護理臨床30年與我相仿年齡的學姊妹們，都曾經歷了令人驚悚的921大地震、SARS爆發的緊急狀態、八仙塵爆…等重大意外事故，然而這種狀況從急診的檢傷分類到病人的運送，每一通病房呼叫鈴，醫院發生的999、333（急救或大量傷患），與醫院暴力事件到大小火災發生，我們是奔馳在第一線的護理師，也許我們會忽略家人或自己已是生病的軀體，但我們不會忽視評估任何一個發燒病人，我們也許常常失眠、頭痛，咖啡與止痛藥是我們的常備好朋友，但我們絕不會忽視每個病人的問題與主訴，總是想著如何緩解病人的痛苦。

2020抗疫要贏！在中央流行疫指揮中心的領導下，我們有超前防疫計畫，在台北市新冠肺炎（COVID-19）的專責醫院工作，防疫工作從來不能輕怠與疏忽。從疫情發生到現在超過4個月了！從原先的6床到12床病房，到重症加護病房，在這裡我遇見了28年前工作於亞東紀念醫院青少年時代的5位護理師姊妹，每個人在不同的崗位上各司其職，工作的熱誠不減當年，那份工作的默契與革命情誼也在防疫的緊張臨床工作上，增加許多安全感與支持，如今我們臺灣不再是當年SARS發生時孤立無援的國家了！2020抗疫要贏！

我們堅守崗位為防疫築一道銅墻，全國人民齊心團結就是堅不可摧鐵壁。在這30年的護理工作中，仍要感謝養成我與訓練我的娘家醫院（基督教花蓮門諾醫院）。

辛苦了！2020 抗疫要贏！護理師們，作在弱小的弟兄上，就是作在主身上，感謝主！