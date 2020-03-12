瑞穗鮮乳土司全新上市！吳鳳初嚐被「爆棚奶香」嚇到狂讚：單吃就超好吃

▲台灣人早餐最愛吃三明治吐司，近日台灣女婿吳鳳激推「瑞穗鮮乳土司」引起網友議論。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

臺灣人早餐愛吃什麼？根據北市衛生局2018年統計資料顯示，消費者最常購買的早餐第一名就是三明治土司，再加上近年早午餐熱潮盛行，一覺起床能悠閒的咬著鬆軟帶著香氣的土司，配上熱騰騰的牛奶或是咖啡，為美好的一天拉開活力的序幕。而土司要好吃，除了綿密、柔軟的口感以外，咬下去的瞬間還要奶香四溢才算極品，最近就有一款土司連身為「土司民族」土耳其的台灣女婿吳鳳都激推，大讚「原來鮮乳也可以放到土司！」。

▲身為「土司民族」土耳其的台灣女婿吳鳳忍不住激推「單吃就很好吃」、「一包一下子就吃光光」。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

這款神級土司原來就是超商都買得到的「瑞穗鮮乳土司」，吳鳳說，土耳其人都用麵包當作主食，但通常是沒有味道且硬硬的那種，初來台灣時就被各式各樣的麵包驚豔到，吃了之後就忍不住愛上。就算現在也習慣每餐都要有麵包，第一次到超商吃到「瑞穗鮮乳土司」時，馬上被綿密的口感、濃濃的乳香給吸引住，發現原來鮮乳也可以放到土司裡。他還說，瑞穗鮮乳土司單獨吃就很好吃，連邊皮都十分美味，但如果配上起司、橄欖、果醬等配上瑞穗鮮乳土司更是一絕，瞬間就有土耳其早餐的味道，一包一下子就吃光光。

瑞穗鮮乳土司選用優質土司專用麵粉，添加連續三年獲得優質世界質選大賞金獎的瑞穗鮮乳所產生的細緻口感而聞名，打開包裝就會飄出陣陣土司香，再加上長時間發酵，讓土司有著細緻綿密的口感，放進嘴巴咀嚼時乳香會瞬間四溢，溫順的口感，一直是消費者早餐好選擇，尤其是只要到超商就能隨時買到，十分便利。

▼瑞穗鮮乳土司2020全新上市，以「柔軟」的姿態擄獲消費者的胃。（圖／記者黃克翔攝）

▲瑞穗鮮乳土司使用連續三年獲得優質世界質選大賞金獎的瑞穗鮮乳以及天然奶油。（圖／品牌提供）

近期網友都悄悄發現到，「最近吃瑞穗鮮乳土司時，變得更加柔軟了。」原來是統一烘焙戰隊觀察到台灣人的喜好，對「柔軟土司」有特別的偏好，為了打造讓消費者更幸福的土司，透過工法突破，推出了「瑞穗鮮乳土司升級版」，讓口感、美味更加升級，瞬間就淹沒在濃郁的柔軟奶香中。

此外，網友也推薦幾個百搭組合，食量不大的小資女孩可以單吃一片土司配上咖啡、牛奶，就能飽到中午，或是購買超商裡的雞肉塊、蛋沙拉，將雞肉夾在中間就瞬間變成超可口營養又有奶香的雞肉三明治；許多媽媽們也很喜歡搭配果醬放進烤箱簡單烤過，乳香混和果香讓人食指大動，很適合作為孩子們下課的美味點心。不管生活再忙、工作再累，都要好好照顧自己與家人，到超商採買省時又方便，多元的優質食材創造豐富美味的餐點，不妨試試「 瑞穗鮮乳土司」的各種吃法，讓全家吃得優質又美味，在家也可以安心吃土司。

▼瑞穗鮮乳土司搭配簡單沙拉、水果，就能享用到美味。



