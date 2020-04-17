林邊農友林孟俞種出「土雞」般口感蓮霧　消費者按讚供不應求

▲屏東縣林邊鄉農友林孟俞種出蓮霧，果肉紮實脆度足，與一般蓮霧比較，宛如土雞口感 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉農友林孟俞，種蓮霧超過30年，以父親當年留下40歲齡以上的老蓮霧樹，不靠蓋網、不用淹水，利用傳統修剪及施肥方式，及自然來花，草生栽培，申請產銷履歷驗證，生產果實甜美，安全健康有保障。

58歲的林孟俞，曾在中船及飼料工廠工作；他說，以前父親是上班族，半兼職種蓮霧，他也會幫忙些較粗重工作，但父親年紀大了，他辭職回家專心種蓮霧，先後已有30年。

林孟俞說，由於林邊土壤及氣候條件種出的蓮霧品質特別好，吸引農友栽種，但88風災過後，環境變化很大，有些地種不出農作物，而家裡這塊蓮霧田，當初水淹半樹高，水退後留下一片汙染，被太陽一曬變成硬塊，阻礙蓮霧的生長。

他回憶當初徒手挖出排水溝的景象，在蓮霧樹兩旁挖出兩條細溝，讓水能順利流出，不會影響根系的生展，再加以適當肥培管理，樹勢才逐漸回復。

他說，利用修剪技術，讓蓮霧自然開花，經過適當疏花，留下最精實的果粒，套上果套後，果肉紮實較脆，咬下有實在感，和外頭的蓮霧軟綿有明顯差別，「就像土雞與肉雞」，因此他的蓮霧特別好賣。

分3批摧花，第一批在1月份採收到農曆年後，目前是第二批，預計全部產期到6月份，特別重視環境生態，以草生栽培方式，平均一個月割草一次，申請產銷履歷驗證，消費者吃到美味外，更兼具安全健康。

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