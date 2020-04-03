軍官退伍繼承父種苦瓜　立口碑…外內銷價格穩

▲屏東縣萬丹鄉農友饒祐任（右）繼承父業栽種苦瓜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

軍官退伍的屏東縣萬丹鄉農友饒祐任，回到熟悉的苦瓜田，每天一早忙著採瓜還有整理瓜園，部份外銷、內銷以及行口及宅配，安全用藥品質優異，獲消費者認同，價格也相對穩定。

37歲的饒祐任，5年前離開軍中生活，由於父母親年紀也大，剛好軍職轉換的機會離開，由於從小就跟著父母親到苦瓜田工作，而父親饒高樹已種了20幾年苦瓜，回家後理所當然承接。

饒祐任說，小時候苦瓜都種在地上爬，現在都改成網室棚架，而且利用蜜蜂授粉，苦瓜相當費人工，種下幼苗就開始肥培管理，水分也很重要，尤其是病蟲害防治，除了長輩的經驗外，也要到農改場等試驗單位請教專家，已經申請到QR Code，最近將朝向產銷履歷驗證努力。

苦瓜從幼果期就要套上黑袋，曬不到太陽的苦瓜色澤更雪白，經常要修剪枝條蔓藤，注意生長情形，補充不足元素，苦瓜特別碩大肥美，光看苦瓜外表隆起顆粒特別明顯，就知道品質好，果肉厚實，剖開後還有苦瓜香，所以適合外銷，而內銷方面，不少承銷商都特別來訂購。

一年種兩季苦瓜，中間會休養一陣子，目前正值苦瓜產期，平均2天採收一次，一次約700台斤，除了自玉苦瓜外，他還種了10幾公頃的稻米，讓軍職退伍的他，生活更充實。

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