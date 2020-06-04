不繳系學費9種後果曝！連椅子也沒有...網傻眼　台南大學說話了

▲網友PO文質疑台南大學某一系學會對未繳會費的規定不合理，提供的照片內容對未繳系費之學生羅列9項限制。（圖／翻攝自Dcard，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在社群平台《Dcard》PO文指出，他就讀台南大學的弟弟說系學會給了他一張紙，裡面寫出如果不繳錢，一些系上的作品的展出都會被阻撓，他聽完覺得很扯，都什麼時代還有這麼莫名奇妙的系學會，網友提供一張照片作「證據」，內容羅列9條不繳「系學會費」的後果，看了令人傻眼，也引起網友熱議。

該名網友在6月3日晚上PO文：「有人也被逼繳系費嗎？今天下午弟弟跟我說，系學會給了他一張紙，裡面寫出如果不繳錢，一些系上的作品的展出都會被阻撓，我聽完覺得很扯，都什麼時代還有這麼莫名奇妙的系學會」。

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該名網友PO照片佐證其所言非虛。照片中羅列9項不繳系學會費的「後果」：將被拒絕參加任何系學會舉辦之活動，包含系上講座（通識點數）、送舊活動、迎新活動等；不予以領取期末補品；不予以一學期服務學習之操行成績；不提供系館置物櫃、畫架、椅子之使用；不提供畢業製作教室，也不予以初複審相關協助；系展可參與，但得名將不提供獎金獎狀。

這些約制條文讓PO文網友感到非常莫名其妙，許多網友們看到，也認為不合理之處，也引起網友們留言熱議不合理之處。

台南大學秘書室表示，系學會係屬於學生自治的團體，並非學校的組織單位，基於尊重學生團體，校方對系學會係不會干預會務，其系學會費也是各系學會自行討論訂定，學校是站在輔導的角度去關懷相關運作，以網友PO出的照片內容來看，這些「限制」都不是系學會所擁有的權利，例如「通識教育」點數、畫架、置物櫃、椅子…，這都是屬於校務或學校的財產，系學會沒有相關權利去限制，除非是系學會自行用會費所辦理的活動，當然只有會員能參與。

南大說，從PO文內容來看，可能是「視覺系學會」，到底系學會有沒有這樣的規範？為何會作這樣的規範？傳遞訊息是否有落差？…，校方已請系所老師深入去了解，並作妥適處理。

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