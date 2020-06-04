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「是否坐鎮高雄反罷韓」　國民黨主席江啟臣：隨時關心，隨時連繫

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▲▼江啟臣出席豐原水資源回收中心啟用。（圖／台中市政府提供）

▲江啟臣（中）出席豐原水資源回收中心啟用，面對媒體詢問罷韓做說明。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

罷韓投票本周六登場，立委國民黨主席江啟臣4日出席豐原水資源回收中心啟用，面對媒體問到是否坐鎮高雄反罷韓，他以「隨時關心，隨時連繫」簡短答覆並說，目前縣市長關心的是振興經濟問題，高雄市府是很棒的團隊，希望能繼續服務高雄。

台中市長盧秀燕、立委國民黨主席江啟臣等人，今天上午出席豐原水資源回收中心啟用典禮。會後，媒體聯訪時問到罷韓，盧秀燕是否有話要跟韓市長說？盧秀燕答稱，「他是我們的同志，我們都會關心，主席在這裡」，接著由江啟臣回答。

江啟臣說，我們15縣市首長都很用心在市政，「別人在拚罷韓，我們是在拚市政！」雖然疫情趨緩，但之後的振興工作，不管是盧市長、韓市長或其他縣市，大家最重要最想做的，也是市民覺得最應該做，就是如何趕快把經濟振興起來。

他認為，大家為了疫情犧牲很多，不僅社交活動，經濟或棟也受重創。行政院現在推出振興券，需要地方政府在未來振興措施上，大家共同加強擴大效益。他認為對於高雄、台中或其他縣市也好，縣市首長現在想的應該就是振興經濟這件事。

媒體問到「5日、6日是否坐鎮高雄反罷韓？」江啟臣回「隨時關心，隨時連繫」，韓市長及高雄市府團隊大家都很認真、很努力，市政工作都忙不完。黨中央也是全力協助執政縣市，特別是現階段振興經濟工作上。

江啟臣說，選舉罷免是公民權利，希望大家理性投票！他認為，高雄市府團隊是一支專業團隊，希望能繼續服務高雄，讓高雄在最短時間快速進步。這是他對高雄的期待，應該也是所有市民對高雄的期待，他相信高雄市民6月6日應該會做理性抉擇及判斷。

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