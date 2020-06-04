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罷韓投票注意！明起西南風增強　南部6/6起「連三天有陣雨」

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辣妹、夏天、熱褲、美女（圖／記者黃克翔攝）

▲今日各地天氣炎熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，中央氣象局表示，明日起太平洋高壓減弱，北部、東半部與各地山區都可能下起午後雷雨，且西南風逐漸增強，南部地區週六到週一可能會有局部短暫陣雨。此外，有一波鋒面將於週六下半天往北部海面靠近，週日到週二間北部天氣較不穩定。

氣象局預報員林定宜表示，明日太平洋高壓減弱，午後雷雨範圍擴大，北部、東北部與其他山區都可能有午後雷雨。明起西南風增強，南部地區清晨到上午有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

林定宜指出，週六到週一受西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則可能有午後雷雨。週六、日兩天各地可能有局部較大雨勢，下週一、二太平洋高壓再度增強，各地天氣轉回穩定炎熱，僅山區有午後雷雨。

▲▼梅雨鋒面滯留台灣，為全台各地帶來致災性豪大雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年梅雨季已經結束。（圖／記者湯興漢攝）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，週五、六水氣會稍微增加，午後雷陣雨發展的機會增高一些。目前中國南方從廣西廣東到福建浙江這附近，滯留鋒面盤據，位於不穩定的區域內，週六下半天將逐漸往台灣北部海面接近。

天氣風險Weather Risk指出，鋒面靠近後，北部天氣變化增加，午後陣雨或局部陣雨會增多，週日到週二鋒面將在北部海面盤據，各地除了午後陣雨，也有可能有局部對流雲系發展，不過此鋒面與梅雨鋒面不太相同，但仍須留意雷陣雨發生機會。

▲▼防疫會議韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲罷免高雄市長韓國瑜投票將於本週六登場。（圖／記者洪正達攝）

天氣風險Weather Risk表示，從現在的各種短中期預測來看，這週末接近的鋒面只是掠過在台灣北部海面，台灣的梅雨季，從上週的鋒面過後，可以很明確說，如果依照典型梅雨鋒面的習慣定義，台灣今年已經出梅，今年梅雨季告一段落。

天氣風險Weather Risk表示，預期六月中下旬，很有可能會有一段長時間炎熱高溫的天氣，暫時尚未有颱風發展的跡象，從氣候的指標來看，可能在7月5日後，西太平洋會較有機會適合颱風的發展。

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