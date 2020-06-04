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小明何時返台？　陸委會：已向指揮中心提出解決方案

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正6月4日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正6月4日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

針對因疫情趨緩，6月7日國內陸續解封後，下一步政府是否考量放寬出入境管制，讓「小明」、陸生來台，甚至與大陸洽談兩岸商務快捷通道，陸委會副主委兼發言人邱垂正4日表示，本會與疫情指揮中心開會時，已經提出各種解決方案，但對於何時解禁，仍需經由對整體疫情的專業評估、判斷。

邱垂正坦言，自疫情以來，各界關注陸配子女，也包括所謂的「小明」，以及持團聚證的陸配，和陸生特別是畢業生的返台問題，基於上述情況，陸委會已向指揮中心提出各種解決方案；但他強調，按照行政院指示，目前雖國內疫情放寬，但國境仍要嚴管。

▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲待疫情趨緩後，兩岸人流往來如何重啟，受到各方關注。圖為湖北台商返台專案包機（圖／記者李毓康攝）

因此，對於中國大陸人士來台，以及所謂的台商商務快捷通道、綠色通道議題，邱垂正說，這涉及到國內外整體疫情評估，加以大陸吉林、武漢等地近日又發生本土群聚性感染，政府對整體疫情狀況仍保持密切關注，包括陸方所施行的防疫措施，以配合中央流行疫情指揮中心，來調整兩岸人流往來規定。

另適逢今天為「6‧4」31周年，邱垂正也重申，呼籲中國大陸方面，能回應人民爭取自由民主訴求。他說，針對國台辦今日對陸委會的負面批評，如同夏蟲語冰，再次應證其根本無法理解自由民主的價值與理念，另就中共領導人提出所謂的「中國式民主」，就是以黨領政，與民主憲政體制天差地別，應更多傾聽人民的真實心聲，避免歷史悲劇重演。

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