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保險業挺紓困！　保單借款利率再降0.5個百分點

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▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲金管會宣布，針對受疫情影響的保戶，保單貸款利率可以再降0.5個百分點，試用期間至少6個月。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，金管會今（4）日宣布，針對受疫情影響的保戶，保單貸款利率可以再降0.5個百分點，試用期間至少6個月，主委黃天牧表示，這是幫助保戶度過難關的措施。

為因應肺炎疫情衝擊，過去保險業已提供保戶續期保險費緩繳、保險單借款利息展延、購屋貸款客戶調降貸款利率等紓困措施，如今另針對保戶辦理保險單借款者，提供保險單借款利率調降的紓困措施，金管會主委黃天牧表示，該措施預期可減少疫情衝擊，協助保戶度過難關。

金管會指出，這次針對符合一定紓困資格條件的保戶，如防疫相關醫療人員、新冠肺炎確診患者、居家隔離、居家檢疫、受疫情影響而非自願性失業或放無薪假的勞工，提供於未來一定期間內調降所適用的保單借款利率。

目前多數保險公司所訂紓困方案的保單借款利率調降幅度至少0.5%，適用期間至少6個月，金管會預期，該紓困措施應能發揮對保戶提供必要協助的效益，金管會並將持續督導保險業落實辦理各項措施。

金管會保險局長施瓊華指出，這是保險業者自主性保單借款降息，主要是針對受疫情影響的保戶，提供相關紓困措施，也就是業者想要回饋保戶，若目前業者比現行降息至少0.5個百分點，可按照自訂的方案走。

另據保險局統計，目前22家壽險公司辦理保單借款，到4月底為止，保單借款餘額為6,147億元；據了解，目前保險公司保單借款利率借在2%至6.9%。

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