三倍券換現金！長輩社團出現「神邏輯」超毛　網一看搖頭：老人會被騙

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「振興三倍券」還未上路，網上口水戰四起，甚至有不少人喊價收購。一名網友前天在中老年人的臉書社團發現，有人想以現金換三倍券，不禁猜測「可能成為地下交易的新方法嗎？」也怕有長輩因此上當受騙。

網友在PTT八卦板貼出截圖，只見有人發文表示，「真心收購振興券一份2000元，等於您用1000元現金得到2000元現金！以台中面交為主，量大者...破5萬我去找您。」

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神邏輯讓網友傻眼直呼，「似乎有人在購買三倍券，這有可能成為地下交易的新方法嗎？用這個洗錢大概要洗多久？」對此，鄉民都笑了，但也不排除有長輩會被騙的可能。

▲網友在社團發收購文。（圖／翻攝自PTT）

值得一提的是，振興三倍券有4種形式，分別為實體券、信用卡、電子支付、電子票證等，並於7月15日正式上路，可用於遊住宿、餐廳消費、百貨商場、商圈店家、夜市攤販、傳統市場等。

同時，經濟部也提醒，由於振興三倍券是政府發行，因此不受禮券定型化契約規範，如果期限到了仍未使用完畢，無法辦理退費，等同於變成廢紙；另外，券上亦有寫明規則，購買商品後不得退貨，若民眾用振興券買東西，再來申請退貨，業者有權利不退，民眾沒辦法強迫要求。

▼實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）