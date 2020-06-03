SGS專員夜撞小貨車慘死　妻忍慟替他完成最後工作：檢驗報告還在他公事包

記者陳豐德／新北報導

SGS資深評審專員陳姓男子，2日晚間10時許騎車經過鶯歌八德路時，高速追撞一輛臨停路邊、未閃雙黃燈的小貨車後斗，造成頭部重創後慘死；同事透露陳男待人溫暖、工作認真負責，妻子打電話來通知死訊後，竟替老公交代「檢驗報告還在他的公事包裡」，讓同事忍不住紅了眼眶。

62歲的陳姓男子在五股地區的SGS管理學院，擔任資深評審專員，已經有25年以上的資歷，專司ISO標準國際認證檢驗。同事透露，當日下午陳男到客戶公司進行檢驗，5點多陳男公車離開，沒想到鮮少遲到的他，隔天一早要到客戶公司檢驗時卻缺席，讓同事感覺相當不對勁，加上看到鶯歌車禍新聞的死者與陳男有許多特徵符合，更感不安。

▼陳男擔任資深評審專員，在SGS台灣檢驗科技公司服務超過25年。（圖／記者陳豐德攝）



不久後同事接到陳男妻子打來的電話，告知了陳男的死訊，並說「檢驗報告還在他的公事包裡」，請同事來取回，替丈夫完成他原本該做完的檢驗報告；同事感覺就如同陳男平時工作嚴謹的風格，即便不幸喪生了，也不忘完成工作任務，讓感情深厚的同事們更感不捨。同事表示，SGS公司正在確認員工保險等相關細節，並啟動撫慰機制，後續靈堂開設後部門主管、同事也將前往致意。

回顧這起車禍意外，當時王姓貨車駕駛開車行經鶯歌區八德路上，因為手機突然有來電，就把車子臨停到路邊想要接電話，而騎著機車要返回桃園八德住家的陳男，卻高速撞上小貨車的後斗，安全帽噴飛到車斗內，造成他頭顱破裂、滿地鮮血，貨車駕駛也趕忙下車察看並報警，陳男經送醫急救後仍宣告不治。

雙方駕駛經酒測及抽血檢驗後，並無酒駕情事，而根據目前曝光的監視畫面，小貨車臨停路邊時並未閃雙黃燈，對此警方表示依照現行交通法規，臨停白線未閃雙黃燈無相關罰則，至於是否有相關刑事責任，仍待檢警進一步釐清。

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▼貨車駕駛（橘衣）表示接電話時聽到「蹦！」一聲，下車發現死者倒臥血泊中。（圖／記者陳雕文攝）



▼死者安全帽噴飛到車斗內。（圖／記者陳雕文翻攝）



▼陳男騎乘的機車車頭嚴重變形。（圖／記者陳雕文攝）



▼監視畫面中陳男追撞貨車時，貨車臨停並未打雙黃燈。（圖／記者陳雕文翻攝）



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