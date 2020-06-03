酒後用腳「划」機車被起訴　「引擎未發動」法官判無罪

▲屏東地方法院以史姓機車騎士酒後用腳「滑」機車，未發動引擎，判決無罪，可上訴 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣史姓男子去年9月間，頭戴安全帽跨坐機車，以雙腳划行遇警方攔查，酒測值達0.43毫克，超過標準，警依公共危險罪送辦並經檢方起訴。屏東地院審理，法官採信他未發動機車引擎說法，認定不構成酒駕，判決無罪；全案可上訴。

屏東警分局員警於去年9月晚間2人執行巡邏勤務時，途經屏東市一家酒吧前，發現史男頭戴安全帽跨坐在機車上倒退出來，車尾燈已亮起，警方發現有異，上前攔查。這時，史姓機車騎士就用腳推動機車往前滑行並停妥，警方聞到他身上有股酒味，對他進行酒測，酒測值達0.43毫克，超過規定，依公共危險罪送辦並經檢方起訴。

法官審理，史表示，當晚與友人喝酒後，跨坐在機車上等待手機充電，並沒有發動機車引擎，遇到警方攔查。

法官認為，「駕駛」動力交通工具酒測超標所涉及的公共危險罪，應在交通工具動力裝置運轉前提下，利用所產生的動能，前進於公眾場所，若引擎未發動，或發動後以手牽、腳撥等方式移動，均難認與「駕駛」行為相符，況且取締影像中，只見史男坐在機車上並未移動車輛，但檢警所提證據難認史男有酒駕犯行，判決無罪。

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