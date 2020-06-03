監察院糾正「全國84萬輛柴油車3年未定檢」　環保署回應了

▲環保署強調，對於柴油車的管理，從未懈怠。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

監察院今（3日）糾正環保署柴油車定檢業務未確實，造成全國84萬輛柴油車3年未定檢。 環保署晚間回應，柴油車的管理，從未懈怠，雖然定檢執行方式尚未與交通部達成共識，但一直積極採取多元管理措施來改善空氣汙染問題。

環保署說明，包含老舊車輛汰換、調修，加嚴新車排放標準符合歐盟最新標準、道路疑似高汙染車輛經環保機關目視或民眾陳情通知到檢等，各項措施均為確保車輛汙染排放符合管制標準，因此近6年統計各縣市環保局柴油車檢測資料顯示，全國不合格率由103年6.1%下降至108年4.2%，同期民眾陳情烏賊車件數亦由3142件下降至1240件，顯示柴油車黑煙排放已逐年改善。

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環保署指出，柴油車排放汙染，對空氣品質有不良影響，且影響民眾健康，因此，我國針對大型柴油車提供七大協助方案，包含補助汰舊換車、調修補助、加裝汙染防制設備補助、減徵汰舊換新之新車貨物稅及零組件免關稅、購車低利信貸及利息補貼，與車主共同合作，改善柴油車汙染排放，其中淘汰老舊1-3期柴油車自106年至108年底已達3萬478輛，淘汰比例約23%。

▲環保署提到，柴油車定檢涉及檢測能量是否足夠，會持續評估處理。（示意圖／桃園市環保局提供）



另外，環保署提到，國內油品品質不斷提升，已在今年3月20日修正發布「移動汙染源燃料成分管制標準」，加嚴現行汽油苯含量標準值及柴油多環芳香烴含量標準值，從油料源頭改善空氣汙染，因此各種交通工具所使用燃料油品已較過去更為乾淨。

環保署最後表示，柴油車定檢涉及檢測能量是否足夠，和檢測對象規劃，以及柴油車排氣與安全定檢須至不同地點檢驗等廣大問題，都會就執行方式與效益，持續評估審慎研議處理。

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