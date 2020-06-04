習近平料11月後訪日！　日本外相：先舉行G7、G20峰會

▲ 習近平將對日本進行國是訪問，與德仁天皇會見，並與日本首相安倍晉三會晤。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國國家主席習近平原定今年4月的訪日行程因新冠肺炎（COVID-19）疫情延至下半年，日本外相茂木敏充昨（3日）在BS富士電視台節目上表示，時間點預計會落在11月以後，等到9月的G7、G20峰會均落幕後才會舉行。這也是繼日本內部因港版國安法傳出重新考慮習近平訪日一事後，首度有日本政府官員針對習近平訪日時間做出表態。

茂木敏充提到，習近平受邀以國賓身分前往日本進行國是訪問為過去10年來首見，事前的充分協調、確保雙方取得成果相當重要且備受考驗，「（與習近平訪日行程相比），G7峰會肯定會先登場」，且11月在沙烏地阿拉伯召開的G20峰會應該也會先舉行。

關於北京政府在新冠肺炎疫情初期應對及相關訊息透明度，茂木敏充也說，屆時G7高峰會所發表的聲明相當重要。

此前，日本內閣官房長官菅義偉針對中國通過「港版國安法」一事表達深感憂慮，保守派議員反對習近平此次訪問的聲浪也越來越大，執政黨自民黨成員敦促日本首相安倍晉三考慮取消該計畫，擔憂北京政府試圖加強對香港的控制。

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▼安倍與習近平去年底在北京會談。（圖／路透）