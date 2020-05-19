【廣編】電通安吉斯推新品牌dentsumcgarrybowen！提供創意領先品牌轉型服務

▲電通安吉斯集團Dentsu Aegis Network，推出兼具創意服務與品牌解決方案的創意代理商品牌dentsumcgarrybowen。

圖、文／電通安吉斯提供

電通安吉斯集團Dentsu Aegis Network正式推出兼具創意服務與品牌解決方案的創意代理商品牌dentsumcgarrybowen，將結合東西方資源組成的創意平台，提供創意領先的品牌轉型服務，在美洲、亞太區和歐洲打造一個全球創意代理商網絡，成為領先全球的世界級品牌。台灣電通Dentsu Taiwan即日起更名為dentsumcgarrybowen，胡嵓巽總經理將繼續帶領團隊向前邁進。



電通安吉斯集團全球創意事業線執行長林友琴表示：「嶄新的時代，企業和品牌都更追求真實性以建立差異化服務，並讓消費者都能獲得有感體驗，進而建立對品牌的信任感。dentsumcgarrybowen加上姊妹品牌安索帕Isobar在創新數位經驗上的能力，將為客戶提供強大、具影響力的全球解決方案。」dentsumcgarrybowen全球主席Gordon Bowen說明：「電通安吉斯集團的願景是實現以創意領先Idea-Led、數據驅動Data-Driven與技術支援Tech-Enabled的整合解決方案，建立一個全方位運作的『創意思維平台』。」



電通安吉斯集團台灣執行長唐心慧指出：「dentsumcgarrybowen是集團開啟創意事業線的第一步，將使我們提供更專業、更國際化的服務，為客戶品牌、生意創造更大的成效和影響力，幫助台灣創意產業突破現況，為行銷傳播領域挹注全新動能。」dentsumcgarrybowen台灣總經理胡嵓巽認為：「dentsumcgarrybowen同時將東西方的創意專業與思維，在品牌文化、員工與作業模式上融合成為一個世界級的創意代理商品牌，將與客戶攜手共創『世界級的主張與作品』。」