LIVE／台灣挖角國際半導體三大產業來台落地　行政院最新說明

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記者黃巈禾／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球政治、經濟、社會各個層面，美中貿易戰也再添變數，外商大廠欲退出中國大陸，包括美、日都祭出預算幫助企業返國。因應美中貿易戰、國際大廠亞太戰略重新布局，我國行政院4日將拍板斥資「超過百億」的補助，吸引國際領導性廠商來台，並強化台灣產業的技術研發實力。

▲行政院準備斥資百億，吸引歐美廠商來台設點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

因今年新冠肺炎疫情衝擊，許多外商大廠欲撤出中國大陸，包括美、日都相繼祭出預算幫助企業返回母國。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）近期就表示，若美國公司願將供應鏈自中國帶回美國，政府願實際支付費用 。

藉著美中貿易戰、國際大廠亞太戰略重新布局的契機，我國政府決定吸引國際領導性廠商來台落地，強化台灣產業的技術研發實力。政院高層透露，經濟部將陳報「高科技研發中心-領航企業研發深耕計畫」目標為三大核心產業：新興半導體、5G通訊、AI之國內外未具體成熟的技術落地，如果是台灣本國廠商投資，則需要配合外國供應鏈研發落地。

根據預估，在新興半導體之產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4,000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5,700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3,600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7,500億台幣。

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