4點酸爆台灣未列解禁名單　黃智賢「日本不甩你就是不甩你」

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日本近日釋出首波解禁名單，包括泰國、越南、澳洲及紐西蘭，但防疫有成的台灣卻未在名單上，令許多國人感到失望。對此，資深媒體人黃智賢在臉書上列出四點酸台灣人，更直指「日本不甩你就是不甩你」。

黃智賢3日晚間在臉書發文指出，台灣沉醉在自己是「世界南波萬的幻想裡」，興奮著，跪著給日本遞上口罩。沒想到日本主子立馬來打臉，第一波邊境解封，沒有台灣、竟然沒有台灣；人家只給泰國，越南，澳洲，紐西蘭入境，沒有台灣，謝長廷還說，得怪台灣自己。

黃智賢諷刺，台灣自吹自擂，自我催眠這許久了，怎麼日本大人還是給了一巴掌？！！情何以堪？「我本將心向明月，奈何明月照溝渠。」

對於台灣未列首波解禁名單，駐日代表謝長廷日前透過臉書表示，日本和台灣一樣也在研議中，並沒有確定，且各國在評估鬆綁的標準有三項，一、疫情控制和風險的程度，這是健康安全的考量；二、彼此是否願意相互鬆綁，這是雙邊平等互惠的原則；三、政治因素的考量，急迫性、友好度、副作用等考慮。

對於謝長廷所說的評估標準，黃智賢反問，「講半天，到底是哪一項原因？」但問題為什麼不是在日本，也不在謝長廷？所以怪自己囉？那，是要怪陳時中，還是怪老百姓？

黃智賢也說，是台灣太乾淨了，沒有對日本同等開放？可是日本疫情比台灣嚴重太多，台灣對日本是多麼乖順啊！到最後，人家日本不甩你就是不甩你，駐日代表說是台灣自己的錯，「來，台灣自己面壁去。」

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