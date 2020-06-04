17歲少女網戀「以為遇真愛」！跨1300公里追真命天子…見面第一天慘被分手

▲少女以為找到真愛，橫跨1300公里，結果見面第一天就被分手。（示意圖／取自pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南一名17歲的少女透過網路交友，認識了住在廣東佛山的男網友，兩人相談甚歡，進而發展成男女朋友關係，少女也以為找到了真愛。為了追愛，少女搭了1300多公里的車，跑到佛山市順德區尋找白馬王子，沒想到一見面就被分手，讓她失魂落魄流連街頭，險些成為失蹤人口。

綜合陸媒報導，佛山市順德區公安局大良派出所5月26日接獲報案，得知新城區有名「小男孩」在街上流連，已經過了好幾天，可能與家人走失，希望員警能夠幫忙。

▲員警正試圖卸下少女的心防。（圖／翻攝陸媒）



警方立刻開車趕往現場，沿街尋找該名「小男孩」，最後在一條馬路邊發現了雙眼迷離、一副生無可戀模樣的「小男孩」。員警立刻上前搭話，但對方愛理不理，只能先帶回派出所。

接著，員警進一步卸下「小男孩」的心房，「小男孩」才坦承，自己是女生，只是平時剪短髮、穿男裝，才常常被誤認為男性，這次是為了網戀，才從河南跑來廣東。

沒想到，女子與網戀對象才剛見面，對方就提出分手，讓她大受打擊，心灰意冷，精神也跟著恍惚起來，只能在街頭流浪，餓了就買食物充飢，累了就隨意躺在街上睡，不知不覺也過了6天。

警方隨後與女子的親人取得聯繫，女子的母親、姊姊得知消息，從河南趕了過來，連忙向員警道謝，最後帶走失聯數日的女兒。

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▼少女姊姊、母親得知消息，立刻奔往佛山順德把人帶回。（圖／翻攝陸媒）

