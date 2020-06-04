媽祖給4聖筊解封了　旗山天后宮宣布「7／14起千人遶境6天」行程曝光

▲旗山天后宮宣布遶境活動將展開，歡迎全台媽祖信眾共襄盛舉。（圖／翻攝旗山天后宮臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情降溫，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日解封日即將到來。高雄旗山天后宮表示，擲筊向聖母請示，一連獲得四個聖筊，因此之前延期的「2020年平安巡境活動」，將於7月14日至19日舉行，預計將有上千名信徒參與。

旗山天后宮3日在臉書指出，旗山天后宮百年傳統、每4年舉行一次遶境活動，分別為鼠年、龍年、猴年；今年因逢新冠肺炎全球大流行，本宮為配合政府防疫避免群聚，經擲筊向聖母請示，聖示同意延後舉辦。

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廟方說，今因全民配合政府防疫政策，各活動陸續解封之際，許多信眾關心詢問今年的遶境事宜；旗山天后宮管理委員會再度擲筊向聖母請示，一連四個聖杯，聖示將於7月14日至19日舉行2020年平安巡境活動。

廟方表示，旗山天后宮「天上聖母」上轎時辰是7月13日深夜11時15分，7月14日清晨6時準時出發，連續6天平安遶境行程，歡迎全台媽祖信眾共襄盛舉，祈求聖母庇佑台灣風調雨順、國泰民安、經濟繁榮、富國裕民。

▼廟方表示，向聖母請示，一連四個聖杯。（圖／翻攝旗山天后宮臉書）

旗山天后宮「2020年平安巡境活動」遶境行程規劃：



國曆7／14（二）～7／19（日)

第一天：旗山東區

第二天：圓潭地區、內門紫竹寺

第三天：溪洲地區

第四天：旗山本區

第五天：旗山西區

第六天：旗山本區

►7／19（日）

旗山體育場

高空煙火秀20：30～20：45