新港鄉公所新建辦公廳舍　導入台日交流成果當地藝術品

▲立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛親臨新港鄉公所辦公廳舍新建工程動土 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港鄉公所啟用至今已有45年，結構技師公會耐震評估建議拆除重建，在各界多方奔走努力下，新建辦公廳舍由縣長翁章梁等人舉行動土，預定明年底完工。翁章梁表示，新大樓，新功能，新服務，他替新港人感到高興。

新港鄉以媽祖文化聞名，每年大甲媽祖遶境及各種宗教性觀光活動，為這個人口不過3萬多人的小鎮，帶來百萬人潮，新港鄉公所位在奉天宮前的中山路上，絡繹不絕的香客及宗教活動，雖然熱鬧非凡，卻難免影響洽公民眾及公所人員辦公的便利，加上公所緊鄰六腳大排，每逢豪雨常淹水，造成鄉級災害應變中心先受災的窘境。

▲新港鄉公所辦公廳舍新建工程動土前眾人祈拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

公所現有大樓已使用45年，隨著業務的年年增長，空間已不敷使用，又有耐震結構安全疑慮，鄉長林茂盛和地方多年來爭取重建並獲得立委陳明文爭取中央支持，終在2018年獲行政院前瞻基礎建設計畫經費上限1億元補助，公所自籌配合款4615萬元。

新港鄉新辦公廳舍內部空間是現有的2倍，是一楝4層樓建築，工期500天，戶外空間將綠美化提供民眾休憩使用，室內將佈置與日本飛驒市交流成果及新港當地藝術作品，未來將是充滿濃濃藝術風的洽公空間。

▲新港鄉公所辦公廳舍新建工程動土 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，對地方公所而言，4600多萬自籌款是一筆很大的負擔，這楝新的辦公廳舍得來不易，林鄉長的努力，大家都看得見，也為地方爭取很多建設，這是新港人的福氣，明年底大樓完工後，民眾洽公更方便，空間更寬敝舒適，行政效率也會大幅提升。

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