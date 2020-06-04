韓正強調「中央堅定不移進行立法」：會聽取香港各界人士的意見

▲大陸國務院副總理韓正。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港特別行政區行政首長林鄭月娥3日訪問北京，針對「港版國安法」決定草案向大陸中央表達意見。會上，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正再次強調，立法懲治的是極少數人，不會影響廣大香港居民的權利和自由。

據《新華社》報導，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正3日下午在中南海會見了香港特別行政區行政長官林鄭月娥和有關主要官員，認真聽取了特區政府對香港特別行政區維護國家安全立法問題的意見。

韓正表示，中央堅定不移、全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，堅決維護國家安全，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，根本目的是維護國家主權、安全、發展利益，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

他再次強調，全國人大常委會下一步有關立法懲治的是極少數人所從事的嚴重危害國家安全的犯罪行為和活動，不會影響廣大香港居民依法享有和行使各種權利和自由，在制定有關法律的過程中，將通過多種方式聽取香港社會各界人士的意見。

▲林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

林鄭月娥也在會後開記者會，對於美國表示要制裁香港，取消特殊貿易制度，她表示，「美國跟香港一直是共贏互惠關係，希望在這件事情能尊重雙方關係和立場，外國政府一些所謂的制裁、取消香港的特殊地位，我叫這些做恐嚇。」

短短不到二十分鐘記者會，林鄭月娥先簡報赴京開會初步內容，並且引述大陸國務院副總理韓正的談話，「中央堅定不移支持進行立法，重申立法是為了懲治極少數嚴重影響國家安全的行為活動，不會影響市民依法的權利。」

林鄭月娥此次赴京，有香港律政司司長鄭若驊資深大律師、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、行政長官辦公室主任陳國基一同隨行。此趟任務，主要對「港版國安法」決定草案提出實質建議，中央政府將聽取林鄭月娥的意見，讓大陸全國人大常務委員會作為實質參考。

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