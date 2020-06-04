「看清歷史大勢、順應中國民意」！陸駐港公署奉勸英國：勿在錯路上越走越遠

▲港版國安法引發外界關注。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「港版國安法」通過後，英國政客紛紛發表言論，連首相強生（Boris Johnson）也指出，政府願意更改移民規範，允許符合規則的近300萬港人與家屬入境英國。對此，大陸外交部駐港公署發言人強調，奉勸英方看清歷史大勢，順應中國民意，不要在錯誤的道路上越走越遠。

發言人指出，英國部分政客的言論顛倒是非，充斥傲慢與偏見，歪曲詆毀中國維護國家安全的正當合理行動，粗暴干涉香港事務和中國內政，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。

發言人稱，香港回歸後不斷鞏固國際金融、航運、貿易中心的地位，這是「一國兩制」成功實踐的體現，是港人以祖國內地為堅強後盾，在參與國家改革開放和現代化建設中，發揚「獅子山精神」團結拼搏得來的。

發言人續指，有關香港國安立法的決定，短短8天內有近300萬港人簽名支持，這充分說明立法反映包括香港同胞在內的全體中國人民的共同意願，得到了最廣大香港市民的普遍支持，是大勢所趨、人心所向。「那些所謂『強加』、破壞特區自治的說法完全是造謠誣衊、顛倒是非。」

「香港國安立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民。」發言人反問，如果不去從事分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、不去勾結外部勢力干預特區事務，「為什麼要自己嚇自己、甚至居心叵測地去嚇唬別人？」

發言人認為，修例風波以來，香港激進勢力和「港獨」組織令人髮指的暴行，進一步暴露了香港在國家安全方面面臨的重大漏洞，凸顯了香港國安立法迫在眉睫、刻不容緩，因此立法是確保香港長期繁榮穩定和長治久安的治本之策，是為「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基。

他提到，《中英聯合聲明》其中沒有任何條款賦予英方干預回歸後香港事務的權利，英國對於回歸後的香港一無主權、二無治權、三無監督權。「包括英方在內的外國沒有任何資格拿《聯合聲明》說事，奢談所謂道義責任，更不應以此為藉口插手香港事務。」

最後，他奉勸英方看清歷史大勢，順應中國民意，尊重中方依法在港維護國家安全的正當合法努力，改弦易轍，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將遭到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊。

▲香港特首林鄭月娥赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）



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