卡拉OK突爆炸1死10傷！二樓玻璃全震碎　目擊者嚇：女孩倒地滿身是血

▲爆炸後現場。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

海南省海口市龍華區一間卡拉OK於3日晚發生爆炸，造成1死10傷。經專家現場勘察，初步判斷爆炸事故是因中央冷氣製冷劑和冷凍油洩漏引起。驚魂未定的目擊者稱，「突然一聲爆炸，我一看幾個人倒在那流血。」

綜合陸媒報導，該間名叫「快樂之星」的卡拉OK位於國貿路13號森堡大廈，3日晚間9點左右突然發生爆炸。由現場圖片可見，大廈外的馬路布滿玻璃碎片，還有店舖天花板瓦礫。

目擊者稱，「我在那下圍棋，突然一聲爆炸，我一看幾個人倒在那流血。有一個女孩，我把她抓起來，她蒙著臉全身都是血，還帶著個小女孩一起下來」，二樓咖啡店玻璃也都被震碎，「我現在腦袋還都是暈的。」另外，有當地市民在微博PO文，「天啊，我就說為什麼突然打雷一聲，而且房子還晃動了。」

▼二樓咖啡店玻璃也都被震碎。（圖／翻攝自秒拍）

事故共造成1人死亡，10人受傷，其中2名輕傷人員經醫學處置後已回家。目前8名住院傷者生命體徵穩定，無生命危險。事故發生後，海南省委書記劉賜貴，省長沈曉明，省委常委、海口市委書記何忠友，海口市市長丁暉分別做出重要批示，要求全力救治傷者，迅速查明原因，妥善做好善後處置，全面開展安全大排查。

▼爆炸後現場。（圖／翻攝自微博）