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老公手機跳通知：吃好一點～2個老婆要用！人妻怒抓姦…小三扯：生存法則

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▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林姓男子趁老婆返鄉時與唐姓女子發展婚外情，2人不僅以老公老婆互稱，還會一起上摩鐵開房間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

林姓男子與妻子2017年婚後原感情融洽，怎料林妻回大陸照顧家人後，林男認識了在卡拉OK店擔任會計的唐姓女子，開始與唐女發展婚外情，2人不僅會以老公老婆互稱，唐女更曾貼心向林男說「吃好一點，因為兩個老婆要用」等話，並發生關係多次。林妻返台後氣炸向2人提告，法院判賠6萬元。

林姓男子與妻子婚後一起經營鹽酥雞店，期間林妻因親友懷孕回大陸協助照顧，林男遂轉行改做工地主任，後來因工作應酬需要，在卡拉OK店認識了店裡的會計唐女。

沒想到林男竟趁老婆不在台灣的這段時間與唐女大搞婚外情，2人除以老公、老婆互稱並相約摩鐵開房外，從LINE對話紀錄上還可見唐女向林男說，「吃好一點，因為兩個老婆要用」、「你也不差我一個老婆」等話，而林男也曖昧回應，「只有你在用」、「陪伴你照顧你，是我願意做的事」、「我最愛你了」等，明顯可看出2人已逾矩超出一般男女的相處，而林妻也在知情後崩潰怒提告。

法庭上唐女辯稱嘴甜叫林男「老公」是卡拉OK行業的生存法則，強調2人僅是朋友，自從比較熟識後她因與女兒相處上有糾紛，才會與林男私約「安靜的地方」討論，但過程中沒有任何逾矩行為。

林男則辯稱婚姻出問題是因妻子先放棄家庭回大陸照顧親戚，否認自己有在外偷吃。法官勘驗雙方對話紀錄後，認定林男與唐女侵害林妻配偶權屬實，審結判2人須連帶賠償林妻6萬元。可上訴。

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