29歲女走路突肚子痛！蹲下「雙腿間滑出胎兒」嚇歪…下秒扯斷臍帶丟掉

▲29歲女突然陣痛，果田中產下女嬰。（圖／翻攝自南國都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

海南省樂東縣日前驚傳一起棄嬰案。當地一位果園女工在龍眼田中發現，一名未剪臍帶的女嬰被遺棄果田中，僅被樹葉掩蓋身體。隨後，一位自稱是媽媽的29歲女子稱，生產後感到害怕，所以慌忙遺棄離開。對此，網友罵翻，「必須要嚴懲這個媽媽，不想要，為什麼還要生？」

據《南國都市報》報導，5月12日下午17時50分許，一個女嬰被遺棄在樂東縣某果園中，被當地民眾發現後報警。接到報警後，警員迅速趕至現場，發現孩子已經被盧姓民眾用衣服包裹住。

盧女說，她是這果園的工人，工作的時候隱隱約約聽見嬰兒的哭聲，就循著聲音過去，發現這個剛出生的女嬰。

▲女嬰目前身體健康。（圖／翻攝自南國都市報）

隨後，警員看見女嬰的哭聲越變越小，便火速派警車，送往位於樂東縣黃流鎮的樂東縣第二人民醫院搶救。目前，女嬰已於當晚收治入院，暫無生命危險。

5月13日下午14時許，一名自稱女嬰母親的29歲海南陵水年輕女子在同學的勸說下，來到當地派出所自首。她供述，12日來到樂東九所鎮找同學遊玩，突然覺得肚子不舒服，就跑到事發地點產下1名女嬰，因為沒有經過這種事情，感到害怕，所以用樹葉遮蓋後就慌忙走了。目前，派出所仍在對該事和該女子進行調查。

對此，網友紛紛PO文譴責，「29歲是真實的嗎，這個年齡這個心智適合重新投胎」、「有人生孩子很難，為什麼這種棄嬰的生孩子這麼簡單」、「不要只漲年齡不漲心智，要勇於承擔責任」、「大部分性教育的缺乏，一部分責任感缺失」。

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